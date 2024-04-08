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Жители микрорайона Новый город рассказали «Известиям» о ситуации в Орске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Орчане из района Новый город, который еще вчера был далек от угрозы затопления, рассказали «Известиям», что теперь им приходится эвакуироваться из своих домов из-за стремительно прибывающей воды.

По словам одной из жительниц, паводок пришел в ее двор за считаные часы. Женщина добавила, что эвакуация крайне проблематична, поскольку у нее инвалидность II группы, а проживающий с ней сын не может передвигаться самостоятельно. Она связалась с полицейскими, которые рекомендовали обратиться с запросом эвакуации по номеру 112.

Другая жительница Нового города сообщила, что она была готова эвакуироваться в любой момент: у нее заранее была подготовлена сумка с документами и предметами первой необходимости.

Орский ковчег: как проходит эвакуация жителей города и их питомцев
Помимо спасателей МЧС, на помощь людям и животным пришли и волонтеры

Вечером 7 апреля мэр Василий Козупица призвал жителей Орска эвакуироваться в безопасное место в связи с выходом из берегов Елшанки, еще одной реки в городе.

Ранее в этот день МЧС сообщило, что в Орске подтоплено более 4,5 тыс. жилых домов и домовладений, эвакуировано более 2 тыс. человек.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Паслер ночью сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы.

Как сообщалось, после повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализировали из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.

По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

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