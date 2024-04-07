Волонтер в Орске рассказал о помощи горожанам в зоне затопления

В затопленном после прорыва дамбы Орске совместно с МЧС работают добровольцы, которые помогают местным жителям перемещаться в места временного размещения. Один из таких активистов, Алексей Каширских, в воскресенье, 7 апреля, рассказал «Известиям» о том, как он помогает тем, кто в этом нуждается.

По его словам, он решил бесплатно вывозить людей из зоны подтопления. Сообщение с предложением помощи он разместил в социальных сетях, оставив там запись со своим номером телефона. Кроме того, на прицепе его автомобиля, на котором он ездит по городу, прикреплена надпись: «Поможем бесплатно».

Мужчина отметил, что пока никто за помощью не обращался.

«Ездим по городу. Кому-то предлагали, кто с сумками вот идет, но пока сказали, что сами», — рассказал Каширских.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Паслер ночью сообщил, что в Орске в помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы участвуют все необходимые силы. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром на следующий день мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и сильно пострадает от этого. На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.