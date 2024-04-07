Ущерб от наводнения в Оренбургской области может достигнуть 21 млрд рублей

Общий ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может составить 21 млрд рублей. Об этом 7 апреля заявил замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин во время заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе.

«С учетом установленной Минстроем Российской Федерации стоимости 1 кв. м жилья предварительный объем средств на меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 млрд рублей», — сказал Ломакин.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. В городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром 6 апреля мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и серьезно пострадает от этого. На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка. Мэр Оренбурга Сергей Салмин 7 апреля подчеркнул, что паводковая ситуация в городе остается критической.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей.