Спасатели эвакуировали хаски из затопленного в Оренбургской области питомника

В Оренбургской области в воскресенье, 7 апреля, спасатели эвакуировали несколько собак породы хаски из затопленного питомника.

На лодках животных доставили в безопасное место, где их встретили неравнодушные местные жители. Собаки не пострадали и находятся в удовлетворительном состоянии, хотя и были несколько напуганы.

Пока спасатели выносили их на сушу из лодок, хаски вели себя спокойно.

Ранее в этот день власти Оренбурга сообщили, что за последние сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос на 28 см. Работы оперативных служб ведутся круглосуточно. В аварийно-спасательных операциях участвуют 172 человека, 78 единиц техники, 11 плавсредств регионального управления МЧС, администрации города и других организаций, а также правоохранители, медики.

Также в воскресенье «Известия» побывали в одном из пунктов временного размещения (ПВР), расположенного в помещениях школы № 11, куда привезли эвакуированных из подтопленного Орска в Оренбургской области. В спортивном зале молодых людей разместили на матрасах, а пожилых — на кроватях. В актовом зале подготовлены места для маломобильных людей. Кроме того, есть комната матери и ребенка. Самому младшему из принятых в этом ПВР детей девять месяцев.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. В Орске действуют 12 ПВР. Власти увеличат их число в случае необходимости. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром на следующий день мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и серьезно пострадает от этого.

На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей.