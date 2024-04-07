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Reuters сообщило о нанесении ВВС Израиля ударов по долине Бекаа в Ливане

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Фото: Global Look Press/Tsgt. Christopher Ruano/Planetpi
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Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли авиаудары по целям в долине Бекаа в восточной части Ливана. Об этом 7 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в ливанских службах безопасности.

Как заявили собеседники агентства, атака со стороны Израиля последовала спустя несколько часов после того, как ливанское движение «Хезболла» сообщило о сбитом израильском беспилотнике.

Авиаудары ВВС Израиля были нацелена на тренировочный лагерь «Хезболлы», который находится в пограничной с Сирией деревне Джанта.

Еще одна атака была совершена по городу Сафри. О жертвах в результате авиаудара не сообщалось.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по одному из зданий в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Это было консульство Ирана в Сирии, при атаке погиб высокопоставленный командующий КСИР (Коорпус стражей исламской революции — элитное иранское военно-политическое формирование) Мохаммад Реза Захеди. Обеспокоенность по поводу произошедшего выразили в Организации Объединенных Наций (ООН). Отмечалось, что организации нужно больше сведений, чтобы установить правдивость сообщений в СМИ.

Впоследствии представители шиитских группировок в Ираке заявили, что ответят на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске аналогичным образом или даже сильнее. Ливанская «Хезболла» также намекнула на готовящийся ответ Израилю.

4 апреля СМИ сообщали, что ЦРУ, а также действующие и бывшие официальные лица США предупредили Израиль о вероятной атаке Ирана в течение 48 часов. По их информации, Тегеран готовится атаковать территории Израиля с помощью сотен беспилотных аппаратов и ракет. В результате этого ЦАХАЛ объявила об усилении противовоздушной обороны страны, активации системы радиоспутникового подавления и отмене всех отпусков для военнослужащих, опасаясь ответного нападения Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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