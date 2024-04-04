Израиль усилил оборону и отменил отпуска военных в ожидании удара Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об усилении противовоздушной обороны страны, активации системы радиоспутникового подавления и отмене всех отпусков для военнослужащих, опасаясь ответного нападения Ирана. Об этом 4 апреля сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на сообщение израильской армии.

«В среду ЦАХАЛ заявила, что усилила свою систему противовоздушной обороны и призвала резервистов, поскольку страна готовится к потенциальному ответу Ирана на удар в Сирии ранее на этой неделе, в результате которого были убиты несколько высокопоставленных иранских военных чиновников», — сообщает издание.

Израильские СМИ также сообщили, что решение усилить противовоздушную оборону и вернуть военнослужащих из отпусков было принято после того, как религиозный глава Ирана Али Хаменеи поклялся нанести «равнозначный» удар по Израилю в ответ на уничтожение здания иранской дипмиссии в Дамаске 1 апреля.

Также издание приводит слова бывшего главы военной разведки Израиля Амоса Ядлина, который в интервью израильским СМИ заявил, что Иран, возможно, вступит в прямой конфликт с Израилем, не используя своих посредников, намекая на ливанское движение «Хезболла», хуситов и вооруженные группировки в Ираке и Сирии.

«Я не удивлюсь, если Иран нанесет прямой удар по Израилю», — отметил он.

Sky News Arabia со ссылкой на Управление вещания Израиля также сообщило, что по стране была активирована система подавления сигнала GPS в рамках подготовки к ответному удару Ирана.

Ранее, 4 апреля, СМИ сообщали, что ЦРУ, а также действующие и бывшие официальные лица США предупредили Израиль о вероятной атаке Ирана в течение 48 часов. По их информации, Тегеран готовится атаковать территории Израиля с помощью сотен беспилотных аппаратов и ракет.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек.

В тот же день Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали два местных жителя. По информации NBC News, который ссылается на двух американских чиновников, в администрации президента США Джо Байдена напрямую уведомили Иран о непричастности Вашингтона к атаке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.