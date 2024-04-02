Шиитские группировки пригрозили Израилю жестким ответом на удар по консульству в Дамаске

Представители шиитских группировок в Ираке заявили, что ответят на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске аналогичным образом или даже сильнее. Об этом утром 2 апреля сообщило арабское агентство Al-Hadath.

Вооруженные формирования, именующие себя «Исламское сопротивление в Ираке», заявили в своем официальном Telegram-канале о том, что готовят нападение на территорию Израиля в ответ на их действия в секторе Газа, а также ракетный удар по иранскому консульству в понедельник, 1 апреля. Они также добавили в сообщении, что ими уже была атакована израильская авиабаза Тель-Ноф в центральной части Израиля при помощи дронов.

По поводу израильского удара по иранскому консульству высказался и лидер иракской шиитской группировки «Бригады Сейид аль-Шухада».

«Вы увидите ад», — написал он на своей странице на платформе X, имея в виду вооруженные силы (ВС) Израиля.

Ливанская «Хезболла» также намекнула на готовящийся ответ Израилю.

ЦАХАЛ 1 апреля нанесла удар по одному из зданий в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Это было консульство Ирана в Сирии, при атаке погиб высокопоставленный командующий КСИР (Коорпус стражей исламской революции — элитное иранское военно-политическое формирование) Мохаммад Реза Захеди. Обеспокоенность по поводу произошедшего выразили в Организации Объединенных Наций (ООН). Отмечалось, что организации нужно больше сведений, чтобы установить правдивость сообщений в СМИ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.