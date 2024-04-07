Эксперт рассказал «Известиям» о нарушениях при строительстве дамбы в Орске

В ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений: в технологии строительства, при составлении сметы. Об этом 7 апреля рассказал «Известиям» директор ООО «МЭКА», судебный эксперт Олег Дюкарев.

По его словам, проведение экспертизы в рамках судебного процесса в 2013 году по делу о строительстве дамбы помогло выявить несоответствие указанных в документах объемов работы с полученными результатами. И речь шла не только о проблемах в гидроизоляции.

«В моей экспертизе говорить конкретно о гидроизоляции будет не совсем корректно. В процессе проведения экспертизы мной были установлены нарушения в объемах строительства, объемах работ. Говоря простым русским языком, на бумаге объемы были выполнены, по факту объемов не было», — рассказал он.

Дюкарев, которого пригласил независимым экспертом Росфиннадзор, пояснил, что нарушения были и при строительстве дамбы, при составлении сметы, при составлении актов выполненных работ. Он напомнил, что в 2013 году, при проведении экспертизы, указывал на ошибки при строительстве, поэтому теперь их можно считать причиной прорыва дамбы и затопления населенных пунктов.

Когда позже суд назначил свою экспертизу, которой занималась оренбургская фирма, никаких нарушений обнаружено не было.

«Арбитражный суд Оренбургской области принял решение по той судебной экспертизе. Я не имею компетенции его оспаривать, но на сегодняшний день говорю, что был прав. Всё, что я установил во время проведения экспертизы, было верно. К сожалению, моя правота подтверждается сегодняшними событиями, когда пострадало много людей, их имущество. К сожалению, на сегодня я ничего не могу сделать», ― заявил Дюкарев.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. В городе подготовлены ПВР на 6,5 тыс. человек. Кроме того, специалисты оперативно работают над ремонтом дамбы.

Утром 6 апреля мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и сильно пострадает от этого.

Позже сообщалось, что в поселке Никель началась эвакуация жителей из-за паводка после прорыва дамбы. Людей информируют о том, что для собственной безопасности необходимо срочно покинуть подтопленные дома.

На данный момент известно, что более 150 населенных пунктов отрезаны из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

В ночь на 7 апреля уровень воды реки Урал почти достиг 11 м, паводок подходит всё ближе к Новому городу в Орске. В Telegram-канале администрации города сообщили, что автобусы для эвакуации населения передислоцируются к центру развития творчества детей и юношества «Радость».