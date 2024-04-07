Экс-депутат из Словакии объяснил значение победы Пеллегрини на выборах президента

Петер Пеллегрини, одержавший победу во втором туре выборов президента Словакии, не поддерживает политику США и ЕС, а значит при нем страна не будет отправлять оружие Киеву. Об этом 7 апреля рассказал в беседе с «Известиями» экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек.

«В первую очередь, я очень рад, что выиграл наш кандидат Пеллегрини. Потому что это кандидат от народа, это не президент взглядов Америки или Евросоюза», — сказал он.

По его словам, если бы к власти пришел оппозиционер Иван Корчок, он оказывал бы поддержку Украине, но при Пеллегрини этого не будет, так как правительство с этим не согласно.

«До каких пор мы может помогать Украине? <…> Мы считаем, что надо вновь создать хорошие отношения с Россией», — резюмировал экс-депутат парламента.

Ранее 7 апреля стало известно, что спикер Национального совета (парламента) Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини одержал победу на выборах президента страны с 53,12% голосов после обработки 100% данных. Его соперник, прозападный оппозиционер Иван Корчок признал свое поражение, однако отметил, что выборы были непрозрачными.

6 апреля экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек заявил, что страны коллективного Запада опасаются победы в президентских выборах в Словакии Петера Пеллегрини из-за его национальных интересов. Он подчеркнул, что второй тур выборов в Словакии в западной прессе представляют как борьбу России и Запада.

24 марта стало известно, что по результатам обработки 98,4% голосов спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини и бывший министр иностранных дел Иван Корчок прошли во второй тур выборов президента республики, набрав 42 и 37% голосов соответственно.

Второй тур выборов в Словакии состоялся в субботу, 6 апреля. Победитель второго тура займет кресло президента Словакии сроком на пять лет и сменит на этом посту первую женщину-президента в истории страны Зузану Чапутову, которая занимала этот пост с 2019 года и решила отказаться от участия в нынешних выборах.