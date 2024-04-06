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Экс-депутат Словакии рассказал о страхе Запада из-за возможной победы Пеллегрини
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Экс-депутат Словакии рассказал о страхе Запада из-за возможной победы Пеллегрини

Марчек: если выиграет Пеллегрини, то это будет катастрофой для Запада
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Фото: REUTERS/Eva Korinkova
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Страны коллективного Запада опасаются победы во втором туре президентских выборов в Словакии Петера Пеллегрини из-за его национальных интересов. Об этом 6 апреля рассказал экс-депутат парламента Словакии Петер Марчек в беседе с «Известиями».

Марчек подчеркнул, что второй тур президентских выборов в Словакии в западной прессе представляют как борьбу России и Запада, так как участие в политической гонке принимают бывший глава МИД Словакии либерал Иван Корчок и спикер парламента социал-демократ Петер Пеллегрини.

«Самое главное, что если президентские выборы выиграет Петер Пеллегрини, он будет очень хорошо сотрудничать с правительством. Во всей Западной Европе говорят, что это будет катастрофа, поскольку оппозиции правительству не будет», — сказал экс-депутат.

Также он отметил, что сейчас в Словакии стараются сохранять нейтралитет в противостоянии Запада и России.

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Ранее, 24 марта, стало известно, что по результатам обработки 98,4% голосов спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини и бывший министр иностранных дел Иван Корчок прошли во второй тур выборов президента республики, набрав 42 и 37% голосов соответственно.

Второй тур выборов в Словакии начался в субботу. Победитель второго тура займет кресло президента Словакии сроком на пять лет и сменит на этом посту первую женщину-президента в истории страны Зузану Чапутову, которая занимала этот пост с 2019 года и решила отказаться от участия в нынешних выборах.

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