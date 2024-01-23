Бросили вызов союзникам: Словакия раскритиковала украинскую политику Вашингтона и Брюсселя

На 24 января в Ужгороде намечена встреча премьер-министра Словакии Роберта Фицо с его украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Планируется, что на ней окончательно оформится выход Братиславы из западной коалиции, которая оказывает военную помощь Киеву. Новые словацкие власти считают, что прежнее руководство проводило политику, которая нанесла удар по национальным интересам страны. Оппозиция в республике выступает категорически против решений премьера, выводя на улицы протестующих. Подробности — в материале «Известий».

Против расширения

«Когда речь идет о вступлении [Украины] в ЕС, мы эти планы поддерживаем, но они должны выполнять условия», — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в преддверии встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которая планируется 24 января. При этом он пообещал сообщить ему об отказе поддерживать вступление Киева в НАТО.

«И я скажу ему, что наложу вето и заблокирую это [вступление Украины в Североатлантический альянс], потому что это фундамент третьей мировой войны и ничего больше», — добавил глава словацкого правительства.

Он также пообещал передать Шмыгалю список гуманитарной помощи, при этом подчеркнул, что Братислава не будет направлять Киеву вооружение. «Пусть тот, кто хочет, зарабатывает на оружии. Я знаю, с чем иду. Иду с гуманитарной помощью», — резюмировал Фицо.

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По его словам, он скажет украинскому коллеге, что «есть вещи, на которые взгляды [двух государств] полностью расходятся». Премьер-министр также резко раскритиковал украинскую политику Вашингтона и Брюсселя, подчеркнув полную зависимость Киева от США и отсутствие у ЕС самостоятельной украинской политики.

«С 2014 года, после майдана, Украина находится под тотальным контролем и влиянием США, а ЕС делает большую ошибку, не имея суверенного взгляда на Украину и соглашаясь только с тем, что говорят по поводу Украины США», — отметил Фицо.

Пересмотр отношений с США

Премьер-министр, пришедший к власти в Словакии в октябре прошлого года, выступил против предоставления нового пакета помощи Украине в размере €50 млрд. Его решение поддержал венгерский коллега Виктор Орбан. В результате выделение средств Киеву так и не согласовали.

Помимо этого, в начале ноября словацкие власти также заблокировали передачу Украине €40,3 млн военной помощи. Предыдущее правительство отправило Киеву 13 пакетов военной помощи, включая оружие и боеприпасы на €671 млн. В апреле 2022 года Братислава передала Киеву систему противовоздушной обороны С-300, а через год — истребители МиГ-29.

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В последнее время Словакия всё больше выбивается из евроатлантической политики. Помимо выступлений против членства Украины в НАТО Братислава при новых властях решила пересмотреть свои договоренности с Вашингтоном в области обороны.

В конце октября прошлого года вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что его страна пересмотрит соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США, заключенное в феврале 2022 года, на более выгодных для республики условиях.

«На встрече [с послом США] мы заявили, что ценим хорошие отношения с западными партнерами, но мы не похожи на прежние раболепные правительства (предшественники кабинета Роберта Фицо. — Ред.). Мы благодарны за конструктивный диалог и сотрудничество, но только взаимовыгодное», — пояснил Калиняк.

Премьер-министр Роберт Фицо при этом подчеркнул, что, подписывая оборонное соглашение с Вашингтоном, Братислава выступила «не как равноправный договаривающийся партнер».

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Согласно документу, США получили право использовать два аэродрома, которые находятся на территории Словакии. «Наше соглашение не оставляет нам никакого суверенитета. Если будет какая-то американская колонна, то никто не может ее остановить, никто не знает, что они везут, мы не можем спросить о том, что они везут в своих машинах», — посетовал Фицо.

Этот документ, в частности, дает Вашингтону право использовать два аэродрома, находящихся на территории Словакии. Как сообщил глава минобороны Калиняк, новые власти пришли к выводу, что предыдущее правительство пошло на худшие условия, чем правительства Чехии и других стран. В связи с этим Братислава намерена начать новые переговоры с Вашингтоном, чтобы изменить ряд не устраивающих ее условий.

Нормализация с Россией

Помимо этого, Словакия первой восстановила культурное сотрудничество с Россией. 20 января республика отменила распоряжение, согласно которому было остановлено сотрудничество в сфере культуры с РФ и Белоруссией.

«В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура», — передал слова министра культуры страны Мартины Шимковичовой ее пресс-секретарь Павел Чорба.

Протесты в Братиславе, Словакия, 11 января 2024 года Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Действия новых словацких властей вызывают сопротивление оппозиции, которая в последнее время проводит многотысячные акции протеста. Их устраивают представители парламентской оппозиции, которые потеряли власть по итогам выборов. На демонстрациях митингующие требуют, чтобы правительство отказалось от задуманных реформ, помимо этого, звучат призывы к отставке кабинета министров.

Как пояснил в беседе с «Известиями» хорватский политолог Даниэль Врбота, изначально было понятно, что у Роберта Фицо будут натянутые отношения. «При этом у него прочные контакты с Венгрией. Обе страны как занозы для Брюсселя. Они могут нарушать основные принципы ЕС и при этом оставаться безнаказанными, поскольку всегда поддерживают друг друга», — пояснил он.

Своей победой на выборах Фицо показал, что «пророссийская риторика не приводит к поражению на выборах». «Это также показатель того, что европейские избиратели устали от украинского конфликта и хотят заниматься другими вопросами, например экономикой», — пояснил эксперт.

Схожую позицию разделяет и глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри. В интервью «Известиям» он подчеркнул, что в ЕС чувствуется усталость от украинского конфликта.

Фото: ТАСС/Александр Кряжев