Спикер парламента Пеллегрини победил на выборах президента Словакии

Спикер Национального совета (парламента) Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини лидирует на выборах президента. Об этом 7 апреля сообщило Reuters.

«Пеллегрини, поддерживаемый левонационалистической правящей коалицией, получил 56,7% голосов по сравнению с 43,3% у прозападного оппозиционного кандидата Ивана Корчока, как показали результаты на 80,1% избирательных округов», — передает агентство.

По данным словацкого телевидения, Иван Корчок признал свое поражение и уже поздравил соперника с победой. Однако он отметил, что выборы были непрозрачными.

В свою очередь, Пеллегрини поблагодарил в своей речи 1,4 млн избирателей, которые проголосовали за него, а также премьер-министра Роберта Фицо и бывшего президента Ивана Гашпаровича. Он пообещал, что республика будет на стороне мира, а не войны.

Ранее сообщалось, что Пеллегрини выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву. При этом он заявил, что его избрание не повлечет за собой поспешного изменения внешней политики.

«Речь идет не о будущем направлении внешней политики, я также являюсь гарантией, как и другой кандидат, что мы продолжим оставаться сильным членом ЕС и НАТО», — приводит Reuters его слова после голосования в Ровинке.

Президенты Словакии не обладают многими исполнительными полномочиями, но могут накладывать вето на законы или оспаривать их в конституционном суде, они сами назначают судей конституционного суда. Это может сыграть роль в политической борьбе за будущие реформы премьер-министра Фицо.

Ранее, 6 апреля, экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек заявил, что страны коллективного Запада опасаются победы в президентских выборах в Словакии Петера Пеллегрини из-за его национальных интересов. Марчек подчеркнул, что второй тур выборов в Словакии в западной прессе представляют как борьбу России и Запада.

24 марта стало известно, что по результатам обработки 98,4% голосов спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини и бывший министр иностранных дел Иван Корчок прошли во второй тур выборов президента республики, набрав 42 и 37% голосов соответственно.

Второй тур выборов в Словакии начался в субботу, 6 апреля. Победитель второго тура займет кресло президента Словакии сроком на пять лет и сменит на этом посту первую женщину-президента в истории страны Зузану Чапутову, которая занимала этот пост с 2019 года и решила отказаться от участия в нынешних выборах.