Еще одна группа спасателей из 50 человек направлена в Орск
Еще одна дополнительная группировка из 50 спасателей со спецоборудованием и техникой выехала из Кировской области в Орск Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в субботу, 6 апреля.
В зону подтопления также дополнительно направлено 12 единиц техники. В пунктах временного размещения находятся порядка 300 человек. С жителями работают психологи ведомства.
По последним данным, в Орске подтопленными остаются более 4407 домов, а из населенного пункта эвакуирован 1121 человек, из них 331 ребенок.
Также президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для организации работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия.
Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. На следующий день мэр города Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило и он серьезно пострадает из-за этого.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).
Кроме того, 6 апреля в Ростехнадзоре сообщили «Известиям», что в 2020 году дамбу в Орске проверяли и выявили 38 замечаний. Кроме того, западно-уральское управление ведомства направляло письмо в управление жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) администрации города о представлении информации о подготовке гидротехнических сооружений к пропуску половодья в 2024 году. В ответ на это в УЖКХ уточнили, что проводятся визуальные наблюдения сооружений и контролируется состояние.