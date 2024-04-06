Более 4,4 тыс. домов подтоплены в Орске после прорыва дамбы
В Орске Оренбургской области подтопленными остаются более 4407 домов. Об этом 6 апреля говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона в их Telegram-канале.
«Подтопленными остаются более 4407 домов. На месте работают порядка 600 специалистов и 160 единиц техники, в том числе 70 плавсредств и высокопроходимые плавающие транспортеры», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, из населенного пункта эвакуирован 1121 человек, из них 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 510 человек, в том числе 115 детей.
Напоминается, что губернатор Денис Паслер провел в Орске очередное заседание оперативного штаба. Среди прочего, глава региона дал поручение наладить бесперебойную поставку в город бутилированной питьевой воды.
Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. На следующий день мэр города Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило и он серьезно пострадает из-за этого.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). Также по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению.
Кроме того, 6 апреля в Ростехнадзоре сообщили «Известиям», что в 2020 году дамбу в Орске проверяли и выявили 38 замечаний. Кроме того, западно-уральское управление ведомства направляло письмо в управление жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) администрации города о представлении информации о подготовке гидротехнических сооружений к пропуску половодья в 2024 году. В ответ на это в УЖКХ уточнили, что проводятся визуальные наблюдения сооружений и контролируется состояние.
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