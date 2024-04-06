Овечкин сократил отставание от Гретцки до 43 голов

Российский нападающий хоккейного клуба из США «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принес команде победу в состоявшемся 5 апреля матче против «Каролина Харрикейнз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и забросил свою 851-ю шайбу.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Каролины». Два забитых «Вашингтоном» гола Овечкина не помогли команде победить. Для «Вашингтона» прошедшая встреча стала пятым поражением подряд.

«На 20-й минуте встречи российский нападающий Александр Овечкин переправил шайбу в ворота Петра Кочеткова. Это его второй гол в этой встрече. 38-летний россиянин достиг отметки до 29 голов в текущем сезоне. Также у него 33 результативные передачи», ― отмечает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, 38-летний россиянин забил 851 гол в НХЛ, выступая за один клуб, установив новый абсолютный рекорд. Овечкина по общему количеству голов опережает канадец Уэйн Гретцки, забивший 894 гола, выступая за четыре клуба в разные периоды своей карьеры.

До этого, 28 марта, во время матча Овечкин провел успешный силовой прием против защитника «Торонто Мэйпл Лифс» — плечом толкнул Маккейба в грудь, из-за чего тот свалился на лед. Канадский хоккеист «Торонто» Марк Джиордано ответил на прием, ударив Овечкина по лицу в одном из следующих эпизодов, в результате чего был удален на две минуты.

Ранее, 21 марта, Овечкин занял 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ. Сейчас в активе россиянина — 1539 очков (845 голов и 694 передачи) по результатам 1412 матчей. По этому показателю он достиг результата Джо Торнтона (1539 очков в 1714 матчах) и разделил с ним 13-ю строчку в рейтинге лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ.