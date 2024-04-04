Штатные сотрудники: суперсезон Панарина и курьез Федотова в НХЛ

Начало весны в НХЛ запомнилось российским болельщикам долгожданным дебютом Ивана Федотова. Самый высокий голкипер в истории турнира (202 см) хоть и пропустил несколько шайб, но всё равно впечатлил тренерский штаб «Филадельфии». Продолжил свою результативную серию лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин, а вот «Вашингтон» Александра Овечкина забуксовал в борьбе за место в плей-офф. Подробнее — в материале «Известий».

Недолго ждал дебюта

ЦСКА на прошлой неделе расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым, который после года в армии не смог вернуться на прежний уровень игры. Впрочем, «Филадельфию» это не смутило — клуб НХЛ тут же объявил о подписании контракта с россиянином до конца сезона.

Незадолго до очередного матча с «Айлендерс» болельщики «Филадельфии» только и делали, что костерили Джона Тортореллу за решение в очередной раз выпустить в старте шведского голкипера Самуэля Эрссона, вдрызг провалившего пару дней назад встречу с «Чикаго». Фанбаза пенсильванцев была уверена: Федотов должен как можно скорее дебютировать в НХЛ и стать свежей струей, которая поможет перезагрузиться поймавшим спад «Флайерз».

Долго ждать появления россиянина на льду в матче с «Айлендерс» им не пришлось. Уже в первом периоде скандинав не справился с двумя бросками в ближний угол от Мэтта Мартина и Бо Хорвата — и в перерыве Торторелла все-таки исполнил желание фанатов, доверив рамку бывшему матросу ВМФ с самого начала второй двадцатиминутки. Свой путь в «Филадельфии» россиянин начал с эффектного спасения ловушкой, остановив вывалившегося 1 в 0 Мэтта Барзала. Причем этот сейв он сделал незадолго до того, как хозяева сравняли счет благодаря голу Трэвиса Санхейма.

Распечатали Федотова в конце второго периода, а в овертайме Иван пропустил еще один гол, но его вины в этих шайбах нет. Забавно, что незадолго до старта овертайма россиянин перепутал ворота и прикатил к рамке «Айлендерс». Благо рядом оказался Семен Варламов, который оперативно отправил соотечественника по назначению. Похоже, новичок банально забыл о том, что в НХЛ меняются воротами перед началом дополнительной пятиминутки.

— Я восхищен им, — высоко оценил игру дебютанта Торторелла на пресс-конференции. — Он мягко вошел в игру. Я поставил его в чертовски неудобное положение, а он стал единственным, кто играл во втором периоде.

Более чем уверенной игрой с 19 отраженными бросками Федотов сделал заявку на то, чтобы начать следующий матч с «Баффало» в старте.

Овечкин против Кузнецова в плей-офф

В ситуации, в которой сейчас находится «Вашингтон», каждый матч — шанс обезопасить свое место в плей-офф. Мартовский спурт «Кэпиталз» позволил им ворваться в восьмерку, но теперь у команды есть цель-максимум — попасть в тройку сильнейших в Столичном дивизионе и отправить «Филадельфию» с «Детройтом» биться за wild card.

Интересно, что если «Вашингтон» зацепится за третью строчку дивизиона, то в первом раунде плей-офф наверняка сыграет против «Каролины», где сейчас выступают бывшие игроки «Кэпиталз» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

Впрочем, для того чтобы подняться в таблице да и вообще обеспечить себе место в плей-офф, «Вашингтону» нужно сильно постараться. Последние три матча «столичные» проиграли, причем два из них — в основное время. И если с «Торонто» и «Бостоном» «Вашингтону» тягаться тяжело, то разгромное поражение в матче с «Баффало» стало сенсацией.

«Вашингтон» в случае победы мог создать солидный задел, но теперь всё наверняка будет решаться в последних матчах. В восьми оставшихся играх «Кэпиталз» предстоит встретиться и с «Детройтом», и с «Филадельфией». А еще впереди сложные матчи с «Каролиной», «Тампой» и «Бостоном».

Отметим, что в матче с «Баффало» Овечкин сделал голевую передачу, а также провел 1418-й матч в чемпионатах НХЛ. Это позволило ему выйти на чистое 35-е место в истории лиги, обогнав Люка Ричардсона, на счету которого 1417 игр. 34-ю позицию по этому показателю занимает Пэт Вербик (1424 матча). Рекордсмен НХЛ — Патрик Марло (1779).

Панарин выбил сотню

Артемий Панарин в матче с «Филадельфией» достиг долгожданной отметки в 100 баллов за один регулярный чемпионат. До этого элитный рубеж преодолевали лишь шесть игроков в истории «Рейнджерс» — это Жан Рателль (1971/72), Марк Мессье (1991/92), Вик Хэдфилд (1971/72), Майк Роджерс (1981/82), Брайан Лич (1991/92) и Яромир Ягр (2005/06).

— Наверное, он вышел в хоккее на другой уровень, — прокомментировал «Известиям» игру Артемия его детский тренер Сергей Левашов. — Раньше ему помогали развиваться, сейчас он другим людям помогает. У него другой уровень мышления, и за счет этого, оптимизации своих действий он ничего не делает лишнего, понимает, где открыться, отдает куда надо. Когда он пришел в 13 лет, уже был похож на хоккеиста. Играл с головой, мог видеть развитие ситуации. В хоккее очень многое зависит от умения предвидеть ситуацию, видеть развитие ее, предугадать действие соперника — он умел это с детства. Некоторые видят только короткий участок поля, а он видел глубину, свободные зоны.

Поспорить с тем, что Панарин делает партнеров лучше, сложно. Кто точно должен быть благодарен парню с Урала, так это его партнер по звену и первый номер драфта-2020 Алексис Лафреньер, который долгое время топтался на месте.

В тройке с россиянином 22-летний канадец по-настоящему расцвел. Теперь на его счету уже 52 (25+27) очка в регулярке, и в этом точно есть заслуга Панарина. Достаточно посмотреть на то, что сразу 12 шайб молодой франкофон забросил при непосредственной помощи главной звезды ньюйоркцев. Осталось только перенести родившуюся по ходу регулярки химию на плей-офф и пошуметь в матчах Кубка Стэнли.