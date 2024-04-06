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Российский снайпер сбил из винтовки дрон ВСУ типа «Баба-Яга»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Снайпер разведывательного подразделения Крымского полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным Болт уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Баба-Яга» из винтовки, за что был награжден медалью. Об этом 6 апреля сообщили в Минобороны России.

«Летала «Баба-Яга». Я находился тогда на позиции, она прилетела и начала разворачиваться. Я сделал выстрел из винтовки. Она подожглась, целый факел горел. Второй [выстрел] сделал — она на землю упала, догорала там уже», — поделился Болт.

Представитель командования гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии на одном из полигонов в Запорожской области отметил смелые и решительные действия снайпера и вручил ему медаль «За отвагу».

Военнослужащий также рассказал, что раньше они работали по живой силе, а сейчас добавились воздушные цели, в том числе наблюдательные коптеры и дроны типа «Баба-Яга».

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6 апреля в Минобороны рассказали, как гвардии рядовой Даниил Логвинов уничтожил вражеский беспилотник из стрелкового оружия. Во время проведения воздушной разведки он заметил в небе БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), зависший над позициями российских войск, открыл огонь из стрелкового оружия и точным ударом ликвидировал вражеский дрон.

До этого, 5 апреля, в Минобороны РФ рассказали, как старший наводчик реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» гвардии рядовой Максим Майборода, выполняя боевую задачу по артиллерийской поддержке наступающих подразделений ВС РФ, накрыл огнем колонну ВСУ. Враг бросился уводить уцелевшую технику, а Майборода, оценив обстановку, уничтожил отступающего противника еще одним залпом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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