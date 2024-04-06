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Гвардии рядовой Логвинов уничтожил БПЛА противника из стрелкового оружия

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Фото: Министерство обороны РФ
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Гвардии рядовой Даниил Логвинов, выполняя боевые задачи в составе расчета боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО), уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из стрелкового оружия. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в субботу, 6 апреля, рассказали в Минобороны России.

Находясь на боевом дежурстве, расчет, в составе которого работал Логвинов, проводил артиллерийскую поддержку наступающих российских войск. Во время проведения воздушной разведки он заметил в небе БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), зависший над позициями российских войск.

Боец открыл огонь из стрелкового оружия и точным ударом ликвидировал вражеский дрон. После этого он продолжил уничтожать украинских боевиков, удерживающих опорный пункт. Благодаря бдительности и мужеству гвардии рядового Логвинова расчет РСЗО помог российским войскам захватить опорный пункт противника.

Тем временем рядовой Даниил Поляков выполнял задачи по организации бесперебойной связи и обмену информацией между батальонной тактической группой ВС РФ и вышестоящим штабом. После обстрела ВСУ был уничтожен ретранслятор, и телефонист получил задачу восстановить связь.

Находясь под артиллерийским и минометным обстрелом, рискуя жизнью, рядовой Поляков установил новый ретранслятор на крыше одного из домов, оперативно настроил его и обеспечил устойчивое управление подразделениями в бою. Это позволило отразить атаку ВСУ и не допустить прорыва обороны ВС РФ.

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Ранее, 5 апреля, в Минобороны РФ рассказали, как старший наводчик реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» гвардии рядовой Максим Майборода, выполняя боевую задачу по артиллерийской поддержке наступающих подразделений ВС РФ, накрыл огнем колонну ВСУ. Враг бросился уводить уцелевшую технику, а Майборода, оценив обстановку, уничтожил отступающего противника еще одним залпом.

Днем ранее, 4 апреля, в оборонном ведомстве рассказали, как расчет артиллерийского орудия, в составе которого действовал гвардии рядовой Эльман Бабаев, своевременно выявил выдвижение автомобильной и бронетанковой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении российских позиций. Метким ударом он разгромил ее и пресек атаку противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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