Артиллерист Бабаев выявил движение бронетехники ВСУ и метким ударом разгромил ее

Находясь на боевом дежурстве, расчет артиллерийского орудия, в составе которого действовал гвардии рядовой Эльман Бабаев, своевременно выявил выдвижение автомобильной и бронетанковой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении российских позиций. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в четверг, 4 апреля, рассказали в Минобороны РФ.

Получив боевую задачу на уничтожение вражеской колонны, Бабаев определил объем огневых и общий порядок огневого поражения противника. Грамотно наводя орудие и ведя огонь, он точными ударами уничтожил танк и бронетранспортер ВСУ.

Когда противник стал поспешно уводить уцелевшую технику из района артиллерийского обстрела, гвардии рядовой Бабаев навел орудие на отступающую боевую машину пехоты (БМП) и точным выстрелом уничтожил ее. Благодаря действиям гвардии рядового Бабаева было ликвидировано три единицы бронетехники и остановлено продвижение украинских боевиков на важном участке линии боевого соприкосновения.

Тем временем в ходе наступления гвардии рядовой Денис Глазунов в составе расчета артиллерийского орудия вел артподдержку российских штурмовых групп. При поражении техники и живой силы ВСУ огневая позиция орудия Глазунова подверглась ответному огню.

Российские военнослужащие продолжили выполнение боевой задачи, перераспределив огонь орудия по артиллерийским позициям противника. Благодаря отваге и профессионализму рядового Глазунова, его умению определять дальность, наводить орудие и вести быстрый и меткий огонь расчет уничтожил артиллерийское орудие ВСУ западного производства, боевую бронированную машину и большую часть пехоты противника.

Днем ранее, 3 апреля, в оборонном ведомстве рассказали, как прапорщик Антон Богомолов на боевом дежурстве в составе группы быстрого реагирования охранял вооружение и военную технику на позиции подразделения, когда в лесополосе на охраняемой территории появилось несколько вооруженных лиц, которые собирались совершить диверсию. Богомолов с сослуживцам атаковал и задержал противника.

В тот же день корреспондент «Известий» Александр Федорчак показал, как экипаж танка Т-90А уничтожил блиндаж и наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении. Военнослужащие хвалят боевую машину, отмечая, что Т-90А легко преодолевает препятствия, взбирается на крутые склоны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».