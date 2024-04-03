Реклама
Прямой эфир
Авто
В России доля продаж китайских автобрендов в 2023 году превысила 50%
Мир
Порошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах на Украине
Политика
МВД объяснило правила пребывания в РФ получивших ВНЖ мигрантов
Наука и техника
Швейцарские ученые обнаружили связь между бедностью и старением головного мозга
Мир
Угрозу цунами объявили в Японии из-за серии землетрясений у Тайваня
Мир
На Тайване один человек погиб и не менее 50 пострадали после землетрясений
Мир
Мэр Харькова сообщил о наличии плана эвакуации местного населения
Мир
США ради согласования помощи Киеву в конгрессе могут отменить запрет экспорта СПГ
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве кратковременный дождь и грозу 3 апреля
Армия
Экипажи «Солнцепеков» уничтожили пункты дислокации ВСУ в Херсонской области
Армия
В России наладили серийное производство нового средства борьбы с дронами
Армия
Танкисты ВС РФ уничтожили блиндаж и пункт наблюдения ВСУ на купянском направлении
Мир
NASA начало расследование возможного падения мусора с МКС на крышу дома
Мир
Politico узнала о планах НАТО заменить США во главе группы помощи Украине
Мир
Минобороны Тайваня направило военных на ликвидацию последствий землетрясения
Здоровье
Врач указала на опасность чая для некоторых людей
Сюжет:

Танкисты ВС РФ уничтожили блиндаж и пункт наблюдения ВСУ на купянском направлении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипаж танка Т-90А уничтожил блиндаж и наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Кадрами боевой работы российских танкистов поделился 3 апреля корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

«Вскрыли блиндаж и наблюдательный пункт. Они находились недалеко друг от друга. Полностью вскрыты, уничтожены. Задача выполнена», — поделился командир танка Т-90А с позывным Влас.

Танкисты группировки войск «Запад» на своем участке показывают отличные результаты. Военнослужащие хвалят боевую машину. По их словам, Т-90А легко преодолевает препятствия, взбирается на крутые склоны.

Однако по этой же причине украинские боевики открыли настоящую охоту на него. Военкор отмечает, что в настоящее время ВСУ в основном атакуют беспилотными летательными аппаратами.

«Противник огрызается, но мы продвигаемся вперед»
Как российские разведчики используют дроны-камикадзе на донецком направлении

2 апреля Минобороны сообщало, что танкисты группировки войск «Центр» сорвали ротацию ВСУ на авдеевском направлении. Экипажи танков Т-72 ликвидировали район сосредоточения украинских военных, в результате боевой работы было уничтожено до взвода живой силы ВСУ.

До этого, 22 марта, Минобороны РФ показало, как танковые экипажи Т-90М «Прорыв» ивановских десантников уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на артемовском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024