Танкисты ВС РФ уничтожили блиндаж и пункт наблюдения ВСУ на купянском направлении

Экипаж танка Т-90А уничтожил блиндаж и наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Кадрами боевой работы российских танкистов поделился 3 апреля корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

«Вскрыли блиндаж и наблюдательный пункт. Они находились недалеко друг от друга. Полностью вскрыты, уничтожены. Задача выполнена», — поделился командир танка Т-90А с позывным Влас.

Танкисты группировки войск «Запад» на своем участке показывают отличные результаты. Военнослужащие хвалят боевую машину. По их словам, Т-90А легко преодолевает препятствия, взбирается на крутые склоны.

Однако по этой же причине украинские боевики открыли настоящую охоту на него. Военкор отмечает, что в настоящее время ВСУ в основном атакуют беспилотными летательными аппаратами.

2 апреля Минобороны сообщало, что танкисты группировки войск «Центр» сорвали ротацию ВСУ на авдеевском направлении. Экипажи танков Т-72 ликвидировали район сосредоточения украинских военных, в результате боевой работы было уничтожено до взвода живой силы ВСУ.

До этого, 22 марта, Минобороны РФ показало, как танковые экипажи Т-90М «Прорыв» ивановских десантников уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на артемовском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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