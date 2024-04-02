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Танкисты группировки «Центр» сорвали ротацию войск ВСУ на авдеевском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Танкисты группировки войск «Центр» на территории проведения специальной военной операции (СВО) сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 2 апреля.

Экипажи танков Т-72 ликвидировали район сосредоточения украинских военных, что пресекло ротацию личного состава ВСУ. Скопление живой силы противника обнаружил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-30» в ходе разведки.

«Наблюдали большое скопление противника, до взвода, который собирался предпринять попытку контратаки. Их вовремя вычислили, дали нам координаты. Два-три выстрела хватило, чтобы на этом контратака противника прекратилась», — рассказал командир танка с позывным Лом-42.

Танкисты использовали цифровые баллистические вычислители и панорамные прицелы «Сосна-У», которыми оснащен современный танк. Удар по противнику был нанесен осколочно-фугасными боеприпасами на дальность около 5 км. Как объяснил командир танка, боевая машина может бить на расстояние до 9 км.

«Может работать прямой наводкой, полупрямой, в закрытой позиции, как в данном случае мы сейчас работаем. Это позволяет с большого расстояния эффективно поражать живую силу противника, любые укрепления и любую технику», — добавил Лом-42.

По его словам, в результате боевой работы было уничтожено до взвода живой силы ВСУ.

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Ранее, 28 марта, командир танкового взвода в районе спецоперации вручную разминировал дорогу, чтобы техника могла безопасно проехать. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Около десятка мин были уложены на участке трассы, танкист просто выбросил их на обочину. При этом угрозы детонации не было, так как для подрыва противотанковой мины необходима большая нагрузка.

До этого, 22 марта, Минобороны РФ показало, как танковые экипажи Т-90М «Прорыв» ивановских десантников уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на артемовском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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