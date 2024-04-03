Прапорщик Богомолов с группой захватил ДРГ ВСУ и пресек их диверсии

Прапорщик Антон Богомолов на боевом дежурстве в составе группы быстрого реагирования охранял вооружения и военную технику на позиции подразделения, когда в лесополосе вблизи на охраняемой территории появилось несколько вооруженных лиц, которые вели наблюдение за прилегающей местностью. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в среду, 2 апреля, рассказали в Минобороны РФ.

Прапорщика Богомолова с группой быстрого реагирования направили на задержание подозрительных лиц. Незаметно подобравшись к диверсантам, распределив личный состав и выбрав удобную позицию для наблюдения и ведения огня, Богомолов с сослуживцами атаковал противника. Застигнутые врасплох украинские боевики сложили оружие и были задержаны.

При первичном досмотре у них были обнаружены взрывчатые вещества и технические средства ведения разведки. В ходе допроса выяснилось, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) украинских боевиков появилась для уточнения оперативной обстановки и слежки за перемещением российских войск, чтобы совершить атаку и вывести из строя российские военные объекты и инфраструктуру.

Полученные от задержанных диверсантов сведения позволили определить место дислокации и численность действующих в районе ДРГ, предотвратить готовящиеся провокации в отношении российских подразделений и ударить по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тем временем инженер отделения связи лейтенант Владислав Обмоин организовывал связь в районах размещения командных пунктов дивизии на одном из тактических направлений. Выполняя боевую задачу в районе линии боевого соприкосновения, он попал под массированный артиллерийский огонь ВСУ.

В результате обстрела лейтенант получил осколочные ранения руки. Кроме того, взрывом были повреждены линии связи и ретранслятор.

Тогда лейтенант Обмоин оказал себе первую медицинскую помощь и приступил к восстановлению поврежденных элементов. Рискуя жизнью, он починил линии связи, заменил ретранслятор и наладил его работу. Связь на позициях была восстановлена.

Самоотверженные действия лейтенанта Обмоина на поле боя позволили восстановить связь и управление войсками, что способствовало успешному отражению атаки противника.

Днем ранее, 2 апреля, в Минобороны РФ рассказали, как рядовой Руслан Закиров с подразделением охранял населенный пункт, освобожденный от украинских боевиков, и вел поиск диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) вблизи него, когда противник предпринял попытку скрытно прорвать оборонительные рубежи ВС РФ.

В тот же день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как минометная батарея 11-й бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) ВС РФ пресекла попытку ВСУ атаковать российские позиции в недавно освобожденном поселке Красное. Во время ночного дежурства была зафиксирована попытка ВСУ контратаковать позиции ВС РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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