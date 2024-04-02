Реклама
Прямой эфир
Мир
Мадуро назвал Россию примером экономического развития под санкциями
Общество
СК назвал возможную причину схода грузовых вагонов в Красноярском крае
Общество
В России запустили сервис для перевода пожертвований частями
Общество
Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной
Общество
Синоптик предупредил москвичей о возможном повторении аномально жаркого лета
Мир
В ЕК «Известиям» опровергли данные о санкциях на полеты Southwind Airlines
Здоровье
Онколог призвала чаще есть брокколи и грейпфруты для профилактики рака
Мир
В США сообщили о планах направить Израилю партию истребителей и ракет
Мир
Запрошенное РФ заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля состоится 2 апреля
Армия
Танкисты группировки «Центр» сорвали ротацию войск ВСУ на авдеевском направлении
Мир
Трамп внес $175 млн залога по делу о мошенничестве
Наука и техника
Ученые нашли механизм превращения микробов в супербактерии
Мир
Страны Карибского бассейна поднимут цену своих «золотых паспортов»
Общество
«Тинькофф» раскрыл схему с аферистами, которые сами представляются мошенниками
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка живописи Вейсберга
Мир
Конгрессмен указал на необходимость для США выйти из НАТО
Сюжет:

«Известия» показали, как минометчики ВС РФ пресекли попытки ВСУ атаковать поселок Красное

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минометная батарея 11-й бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) ВС РФ пресекла попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские позиции в недавно освобожденном поселке Красное. Кадрами их боевой работы поделился корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Во время ночного дежурства была зафиксирована попытка ВСУ контратаковать позиции ВС РФ. Минометчики поставили заслон пехоте, а артиллерия стала выбивать вражескую технику на подступах к Красному. Средства объективного контроля зафиксировали огневое подавление, и только после этого можно было переместиться ближе к серой зоне.

«Добираемся до наших подразделений исключительно на тяжелой броне. И тут же с первых шагов открываются вот такие ужасающие кадры — это тоже российская техника, только выгоревшая. И пострадала она не во время боевых действий, а просто была плохо замаскирована, а вражеские FPV-дроны подобное не прощают», — поделился военкор.

Тем не менее российские БПЛА, заряженные боеприпасами также ведут активную работу. Таких ударных беспилотников — птичек — только за одну ночь вылетает не меньше десяти. В этот раз им удалось уничтожить остаток группы ВСУ, пытавшихся контратаковать российские позиции.

Северный вектор: какие пути открывает для ВС России победа в Соледаре
Взятие города поможет завершить второй этап операции по освобождению Донбасса, объясняют военные эксперты

Ранее 2 апреля корреспонденты «Известий» побывали на позициях приморского отряда «Тигр» и понаблюдали, как российские разведчики поражают пункт временной дислокации украинских боевиков с помощью дрона-камикадзе. Несмотря на работающие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и большое расстояние, опорный пункт противника был поражен точно в цель.

Также «Известия» показали видео российского дрона, снявшего удары артиллерии ВС РФ по позициям ВСУ в Часовом Яре. На кадрах видно, как активно ведет российская артиллерия боевую работу в населенном пункте. Раздаются взрывы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024