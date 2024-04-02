«Известия» показали, как минометчики ВС РФ пресекли попытки ВСУ атаковать поселок Красное

Минометная батарея 11-й бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) ВС РФ пресекла попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские позиции в недавно освобожденном поселке Красное. Кадрами их боевой работы поделился корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Во время ночного дежурства была зафиксирована попытка ВСУ контратаковать позиции ВС РФ. Минометчики поставили заслон пехоте, а артиллерия стала выбивать вражескую технику на подступах к Красному. Средства объективного контроля зафиксировали огневое подавление, и только после этого можно было переместиться ближе к серой зоне.

«Добираемся до наших подразделений исключительно на тяжелой броне. И тут же с первых шагов открываются вот такие ужасающие кадры — это тоже российская техника, только выгоревшая. И пострадала она не во время боевых действий, а просто была плохо замаскирована, а вражеские FPV-дроны подобное не прощают», — поделился военкор.

Тем не менее российские БПЛА, заряженные боеприпасами также ведут активную работу. Таких ударных беспилотников — птичек — только за одну ночь вылетает не меньше десяти. В этот раз им удалось уничтожить остаток группы ВСУ, пытавшихся контратаковать российские позиции.

Ранее 2 апреля корреспонденты «Известий» побывали на позициях приморского отряда «Тигр» и понаблюдали, как российские разведчики поражают пункт временной дислокации украинских боевиков с помощью дрона-камикадзе. Несмотря на работающие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и большое расстояние, опорный пункт противника был поражен точно в цель.

Также «Известия» показали видео российского дрона, снявшего удары артиллерии ВС РФ по позициям ВСУ в Часовом Яре. На кадрах видно, как активно ведет российская артиллерия боевую работу в населенном пункте. Раздаются взрывы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».