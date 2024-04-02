Разведчики отряда «Тигр» поразили пункт временной дислокации ВСУ с помощью дрона

В ходе специальной военной операции на Украине беспилотники зарекомендовали себя грозным оружием. Корреспонденты «Известий» побывали на позициях приморского отряда «Тигр» и понаблюдали, как российские разведчики поражают пункт временной дислокации украинских боевиков с помощью дрона-камикадзе.

«Противник обороняется, огрызается, применяет ствольную артиллерию с кассетными боеприпасами, минометы, дроны. Пока сдаваться не хочет, но мы потихонечку продвигаемся вперед, каждый день берем по несколько метров уверенно», — рассказал разведчик отряда «Тигр» с позывным Август.

Каждый день отряд выезжает на задачу, проводит разведку, наносит удары FPV-дронами. В этот раз, позже сообщил командир с позывным Заря, ребята эффективно отработали, провели доразведку, объективный контроль. Несмотря на работающие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и большое расстояние, опорный пункт противника был поражен точно в цель.

«Артиллерия противника оттягивается назад, у них новые точки не пристрелянные. Поэтому, когда идет быстрое наступление, у них артиллерия меньше работает. Наступление как электричка: кто-то пошел первым, залетел на позиции противника — и всё, пошла машина, и идет, идет вперед. Машина такая, что ее не остановить. Боевой дух даже одного человека решает», — поделился разведчик с позывным Лось.

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«Противник огрызается, но мы продвигаемся вперед»