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«Известия» показали первые кадры полета дрона ВС РФ в Часовом Яре

Российский дрон снял удары артиллерии ВС РФ по позициям ВСУ в Часовом Яре
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) снял удары артиллерии ВС РФ по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре. Видео с камеры FPV-дрона 2 апреля публикуют «Известия».

На кадрах видно, как активно ведет российская артиллерия боевую работу в населенном пункте. Раздаются взрывы. Кроме того, в конце становится понятно, что оператор БПЛА выбрал цель в центре города.

Ранее в этот день сообщалось, что российские штурмовики подошли к окраинам Часового Яра и почти выбили противника из Богдановки. Взятие этого населенного пункта очень важно, так как через него откроется плацдарм для наступления на Славянск, Краматорск и для дальнейшего освобождения Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Ранее, 31 марта, сообщалось об уничтожении скопления пехоты ВСУ и полевого склада с боеприпасами на северском направлении специальной военной операции. Артиллеристы нанесли огневое поражение по позициям противника, что позволило штурмовикам зачистить опорный пункт. В процессе выполнения задания бойцы также уничтожили склад боеприпасов из гаубиц.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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