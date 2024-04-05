Гвардии рядовой Майборода точным ударом «Града» уничтожил колонну ВСУ
Старший наводчик реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» гвардии рядовой Максим Майборода выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке наступающих подразделений ВС РФ, когда в ходе артразведки было выявлено скрытное передвижение противника. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в пятницу, 5 апреля, рассказали в Минобороны России.
Координаты обнаруженных украинских боевиков были оперативно переданы на позицию реактивной артиллерии. Тогда Майборода навел РСЗО «Ураган» на цель, расчет произвел залп и накрыл огнем колонну. Враг бросился уводить уцелевшую технику.
Гвардии рядовой Майборода, оценив обстановку, принял решение уничтожить отступающего противника еще одним залпом. Он навел боевую машину и открыл огонь, в результате чего колонна ВСУ была полностью уничтожена.
Тем временем расчет орудия под командованием гвардии сержанта Артема Гончарова вел артиллерийскую поддержку российских мотострелковых подразделений, работал на уничтожение артиллерии, бронетехники и живой силы противника.
В ходе боя, несмотря на ответный артиллерийский и минометный огонь с позиций ВСУ, расчет Гончарова уничтожил бронетранспортер и более трех десятков вооруженных боевиков.
Профессиональные навыки гвардии сержанта Гончарова, умелые и слаженные действия его подчиненных способствовали прорыву оборонительных позиций ВСУ и продвижению штурмовых групп российских мотострелков вглубь обороны противника, который оставил занимаемые позиции и отступил.
Днем ранее, 4 апреля, в оборонном ведомстве рассказали, как расчет артиллерийского орудия, в составе которого действовал гвардии рядовой Эльман Бабаев, своевременно выявил выдвижение автомобильной и бронетанковой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении российских позиций. Метким ударом он разгромил ее и пресек атаку противника.
В тот же день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как артиллеристы ВС РФ подавили контратаку боевиков ВСУ, пытавшихся вернуться на оставленные позиции в поселке Красном. Российским военнослужащим удалось подбить миномет противника.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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