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Гвардии рядовой Майборода точным ударом «Града» уничтожил колонну ВСУ

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Старший наводчик реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» гвардии рядовой Максим Майборода выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке наступающих подразделений ВС РФ, когда в ходе артразведки было выявлено скрытное передвижение противника. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в пятницу, 5 апреля, рассказали в Минобороны России.

Координаты обнаруженных украинских боевиков были оперативно переданы на позицию реактивной артиллерии. Тогда Майборода навел РСЗО «Ураган» на цель, расчет произвел залп и накрыл огнем колонну. Враг бросился уводить уцелевшую технику.

Гвардии рядовой Майборода, оценив обстановку, принял решение уничтожить отступающего противника еще одним залпом. Он навел боевую машину и открыл огонь, в результате чего колонна ВСУ была полностью уничтожена.

Тем временем расчет орудия под командованием гвардии сержанта Артема Гончарова вел артиллерийскую поддержку российских мотострелковых подразделений, работал на уничтожение артиллерии, бронетехники и живой силы противника.

В ходе боя, несмотря на ответный артиллерийский и минометный огонь с позиций ВСУ, расчет Гончарова уничтожил бронетранспортер и более трех десятков вооруженных боевиков.

Профессиональные навыки гвардии сержанта Гончарова, умелые и слаженные действия его подчиненных способствовали прорыву оборонительных позиций ВСУ и продвижению штурмовых групп российских мотострелков вглубь обороны противника, который оставил занимаемые позиции и отступил.

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Днем ранее, 4 апреля, в оборонном ведомстве рассказали, как расчет артиллерийского орудия, в составе которого действовал гвардии рядовой Эльман Бабаев, своевременно выявил выдвижение автомобильной и бронетанковой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении российских позиций. Метким ударом он разгромил ее и пресек атаку противника.

В тот же день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как артиллеристы ВС РФ подавили контратаку боевиков ВСУ, пытавшихся вернуться на оставленные позиции в поселке Красном. Российским военнослужащим удалось подбить миномет противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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