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Российские артиллеристы подавили контратаку ВСУ на артемовском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллеристы ВС РФ подавили контратаку боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся вернуться на оставленные позиции в поселке Красном. О том, как работают военнослужащие 85-й бригады на артемовском направлении, рассказал 4 апреля корреспондент «Известий» Денис Кулага.

В этот раз боевики ВСУ пытались контратаковать и вернуть свои позиции в поселке Красном. Российская артиллерия встала в 5 км от линии боевого соприкосновения, ее прикрывал огонь — из-за ветра и жаркой погоды в степи разгорелся пожар.

Российским военнослужащим удалось подбить миномет ВСУ и подавить контратаку противника.

«Мы работаем не только по пехоте, по расположению минометных секций на переднем крае фронта. Нам приходится также искать артиллерию, которая работает по нашим позициям. Для этого нам нужно находиться в непосредственной близости, в районе 5–6 км от переднего края», — поделился один из бойцов особенности боевой работы.

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Ранее, 25 марта, танкисты Южной группировки войск обеспечили взятие опорного пункта ВСУ на артемовском направлении спецоперации, оказав поддержку огнем штурмовым подразделениям.

22 марта Минобороны показало, как танковые экипажи Т-90М «Прорыв» ивановских десантников уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на артемовском направлении. Расчеты БПЛА заметили в заброшенном здании пункт управления беспилотной авиацией, откуда запускались и управлялись как разведывательные, так и ударные беспилотники ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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