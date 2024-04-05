«Минут через 20 боя у меня оставалось три патрона»

Двадцать уничтоженных боевиков противника и ценный трофейный БПЛА — таким был результат боя, за который командир российской снайперской группы представлен к званию Героя России. Он прикрывал отход своих товарищей, раненый и контуженый, вызвал огонь на себя, но его подчиненные пришли на помощь и спасли его. Корреспондент «Известий» побывал в расположении снайперской группы десантно-штурмовой бригады ВС РФ и узнал историю этого боя , в результате которого удалось захватить получивший минимальные повреждения американский БПЛА. Он оказался ценным образцом для наших инженеров.

Неравный бой

Тот боевой выход снайперской группы под командованием старшего с позывным Палыч мало отличался от десятков предыдущих. Уже были сбиты выстрелами их крупнокалиберной снайперской винтовки несколько украинских БПЛА, которые в войсках называют «Баба-яга», когда Палыч заметил крупный беспилотник противника самолетного типа.

— В тот момент мы не знали, что именно этот БПЛА окажется настолько ценным. И так получилось, что мы его поразили. Увидев, что именно мы сбили, я сразу понял, что важно его сохранить, и отправил своих двух бойцов — Тигра и Мороза — на срочную эвакуацию, — рассказывает Палыч.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

На корпусе американского БПЛА сохранились наклейки с BAR-кодами, которые используются на американских складах для автоматизации учета. Это верный признак того, что перед нами не просто изделие американской промышленности, а аппарат, который до недавнего времени находился в армии США и оттуда попал на Украину.

Именно быстрое решение, принятое командиром группы, позволило захватить этот ценный аппарат. Уже через несколько минут начался мощный артиллерийский обстрел, которым враг пытался отрезать путь отхода группы. Для спасения БПЛА из «плена» противник выдвинул до взвода хорошо подготовленного личного состава.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Я отправил Тигра и Мороза, и тут начался какой-то огненный ад, — рассказывает Палыч о бое, в котором он вместе со своим напарником прикрывал эвакуацию американского беспилотника. — Они наступали, и уже минут где-то через 20 у меня оставалось три патрона и меня накрыло рядом. Осколки посекли руку и голову. Было больно, я вколол себе промедол и попросил своего напарника по-быстрому примотать мне руку к винтовке, чтобы я смог сделать еще пару выстрелов. У него к тому времени не осталось гранат. Тогда я ему показал, что у меня есть еще одна, что всё нормально, как трусы не уйдем.

Этим напарником был боец с позывным Лютый. Он вспоминает, что находился в секрете, из которого должен был прикрывать Палыча. Приказ командира выдвинуться к нему был неожиданным — как правило, такого не происходит. Когда Лютый подполз к командиру, начался массированный артиллерийский обстрел, а потом активный бой. Палыч вел огонь из снайперской винтовки по врагам на дистанции, но не успевал поразить все цели — их было слишком много. Лютый огнем из автомата поражал подошедших противников. Несколько раз раненый Палыч терял сознание, но, приходя в себя, продолжал вести огонь. У Лютого было три ручных гранаты, которые он использовал по близко подошедшему противнику.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Помню одну фразу, когда Палыч сказал: «Пацаны ушли». Вот это был поступок. Он переживал за них. Он переживает за всех нас , — эмоционально рассказывает Лютый. — Не разрешает батей себя называть, но он батя! Он радовался, что пацаны ушли. Слезы в его глазах я увидел, когда остался с ним. Он хотел спасти нас всех. И когда у меня закончились гранаты, когда я ему об этом сообщил, он улыбнулся по-отечески и показал зажатую в руках гранату.

Санинструктор группы Мороз вспоминает, что ему и второму стрелку прикрытия командир приказал эвакуировать вражеский дрон в безопасное место. И хотя приказ был не возвращаться, а сам Палыч, услышав доклад об успешной эвакуации, попытался вызвать огонь на себя, его бойцы приняли решение вернуться и забрать своих. Мороз рассказывает, что Палыч и Лютый были уже без сознания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Палыч пошел на самоотверженный поступок и, чтобы не сдаться в плен, зажал в руке гранату и накрыл собой, — рассказывает Мороз. — Приказ был эвакуировать летательный аппарат и не возвращаться ни в коем случае, чтобы националисты не смогли отбить или забрать его обратно. Но не вернуться за командиром совесть не позволила. Только пойдя на самопожертвование ради товарищей, можно прийти к успеху. В нашей группе иначе нельзя. В этот момент даже говорить ничего не пришлось. Мы с Тигром просто глянули друг на друга и поняли, что нужно вернуться за командиром.

Вернулись за командиром

— Эвакуировав дрон, мы не могли бросить своего командира. Как он сказал ранее, мы не только группа, мы в первую очередь семья, — дополняет рассказ Мороза Тигр. — Понятное дело, что у каждого есть своя семья — мама, отец, жена, дети. Но у нас здесь своя боевая семья. Мы не могли сделать по-другому. У нас не было обсуждения с Морозом — ни словами, ни жестами. Мы просто отнесли БПЛА в безопасное место, развернулись и пошли обратно.

Девиз ОДШБр — «Честь дороже жизни». Его вспоминает и Палыч, рассказывая о своих бойцах и о том, как проходил бой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Этот девиз — не пустые слова. Я не буду жить никогда, пресмыкаясь, как живут эти люди, если их можно так назвать, из страны 404. Это не моя жизнь. Мои дети будут жить в свободной стране с нашими русскими, славянскими ценностями, они не будут учиться по псевдоучебникам с псевдоисторией. И пока есть такие ребята, как мои бойцы, пока они будут защищать нашу страну, нас никто не сломит. Меня ждут дома, и я вернусь домой, я не за ордена воюю. Мне сказали, что меня представили к высшей награде, но я еще раз повторюсь: это награда группы, не моя. Не бывает одиночных подвигов, — заканчивает рассказ Палыч.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Перед нами на столе — полученные им за предыдущие заслуги четыре ордена Мужества. А за этот бой он представлен к высшей государственной награде — званию Героя России. Его бойцы искренне высказывают восхищение «батей» и его поступком и говорят о том, что счастливы служить под командованием такого человека.

— Последнее, что я запомнил, перед тем как потерять сознание, — я испытал гордость. Я был готов погибнуть со своим командиром. Я видел в его глазах готовность. Страха нет, — заканчивает свой рассказ остававшийся возле командира в течение боя Лютый.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В результате героических действий наших бойцов враг потерял более 20 подготовленных боевиков, которых послали для эвакуации американской «птички». И, главное, саму «птичку», за тайнами которой выдвинулась такая группа, теперь смогут исследовать российские инженеры. Возможно, вскоре наши специалисты раскроют тайны протоколов армейской связи или элементов системы управления этих американских БПЛА.