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В Кремле прокомментировали участие российских теннисистов на Олимпиаде

Песков заявил, что в Кремле будут гордиться российскими теннисистами на ОИ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Спортсмены из России вправе самостоятельно принимать решения об участии в предстоящих Олимпийских играх (ОИ). Об этом 5 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом: наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участие в Олимпийских играх. <…> Спортсмены могут принимать такое решение, и те, кто готов участвовать, должны», ― цитирует его «РИА Новости».

По словам Пескова, российские атлеты остаются гражданами своей страны, даже если выступают под флагами других стран, в том числе недружественных.

«Вместе со всеми россиянами мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового. Для нас они всё равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся», ― добавил он.

Таким образом официальный представитель Кремля отреагировал на слова президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, назвавшего в тот же день в своем Telegram-канале «командой иноагентов» спортсменов, которые будут выступать на ОИ-2024 в Париже в нейтральном статусе.

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Ранее, 2 апреля, в беседе с «Известиями» олимпийская чемпионка, зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова указала на то, что западным государствам выгодно, чтобы российские спортсмены не приезжали на Олимпийские игры в Париже. По ее мнению, даже если один атлет из России приедет в нейтральном статусе на Олимпиаду в Париж, интерес к нему будет прикован в большей степени, чем к Олимпийским играм в целом.

В тот же день стало известно, что российские гребцы не примут участия в отборочных соревнованиях и Олимпийских играх из-за дискриминационных условий.

21 марта Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.

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