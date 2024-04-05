Жители подтопленного Орска рассказали «Известиям» о ситуации в городе

Промоина, образовавшаяся в результате прорыва дамбы в Орске 5 апреля, увеличивается, вода начинает подтоплять близлежащие дома. О ситуации с места событий рассказал журналист Константин Макаров.

«Эта промоина, она буквально за короткий промежуток времени значительно увеличилась в размерах, поток воды, поступающий через нее, также значительно увеличился. Если обратить внимание, то можно увидеть, что прилегающие дома уже начало топить», — поделился он.

Журналист пообщался с местным жителями, которым пришлось эвакуироваться из зоны подтопления. Они рассказали, что собирались спешно, почти все вещи оставили дома, захватив только документы. Одна женщина успела забрать кота — он с ней на руках в машине.

Другой житель поделился, как на своем автомобиле помогает эвакуироваться остальным. Он уже успел сделать несколько заездов. В первую ночь планирует разместить их у себя дома, а дальше — разбираться.

О прорыве дамбы в Орске стало известно ранее в этот день. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы. В пресс-службе администрации города также уточнили, что для размещения эвакуированных подготовлено шесть пунктов временного размещения.

Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления в Орске. По данным ведомства, в Оренбургской области в 57 населенных пунктах и четырех СНТ подтоплено 1659 жилых домов и 5062 приусадебных участка. Развернуто 11 пунктов временного размещения общей вместимостью 1120 человек, в пунктах дежурят бригады скорой помощи. Также в Орск вылетели два борта Ил-76 со спасателями.

Ранее, 3 апреля, в Оренбурге ввели режим ЧС в связи с подъемом уровня воды в реке. Уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимется выше ежегодной нормы. В администрации учитывают в прогнозах высоту подъема воды на 9,8 м. За день до этого в Оренбурге для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов начали раскапывать дороги. Аналогичные меры приняты и в Авиагородке, где вскрыли полотно на улице Озеленителей.