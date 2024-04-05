МИД назвал встречу Армения – США – ЕС попыткой втянуть Кавказ в противостояние

Россия рассматривает состоявшуюся 5 апреля встречу в формате Армения – США – Евросоюз как попытку Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Текст с соответствующим заявлением опубликован на сайте МИД РФ.

Дипведомство указало на то, что «деструктивное вмешательство» в дела Южного Кавказа и «стремление вбить клин между странами региона и их соседями» могут привести к негативным последствиям для стабильности и спровоцировать «неконтролируемый рост напряженности».

«Очевидно, что Запад хочет превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе. Нам известно, что Вашингтон и Брюссель — под эфемерные обещания — добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников», — говорится в сообщении.

Кроме того, в дипведомстве призвали Ереван не дать Западу «повести страну по ложному пути», способному привести «к вакууму в безопасности», проблемам в экономике и оттоку населения.

Встреча состоялась в Брюсселе. По ее итогам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен выделить Армении €270 млн в грантах в течение четырех ближайших лет.

Накануне глава делегации ЕС в Армении посол Василис Марагос заявил, что ЕС намерен поддержать республику в вопросе нелетального оружия.

До этого, 31 марта, глава армянского МИДа Арарат Мирзоян заявил, что США и Европа сейчас являются основными партнерами республики.

При этом посол РФ в Армении Сергей Копыркин выразил мнение, что США рассматривают сотрудничество с республикой как возможность нанести ущерб отношениям Еревана и Москвы. Дипломат подчеркнул, что данная ситуация опасна и может пагубно повлиять на российско-армянские отношения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила 28 марта, что Запад превращает Армению в инструмент реализации собственных планов и это вызывает беспокойство.