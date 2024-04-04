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Евросоюз намерен передать Армении оружие нелетального действия

Посол ЕС в Армении: Евросоюз намерен предоставить Армении оружие несмертельного действия
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/James Arthur Gekiere
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Евросоюз (ЕС) намерен поддержать Армению в вопросе нелетального оружия. Об этом 4 апреля заявил глава делегации ЕС в республике, посол Василис Марагос во время выступления в парламенте страны.

Как передает агентство NEWS.am, речь идет о необходимой Армении поддержке, которая укрепит ее потенциал.

«Это относится к рамкам Европейского механизма мира», — уточнил посол.

Кроме того, Марагос подчеркнул, что Евросоюз остается приверженным стабилизации и урегулированию ситуации на Южном Кавказе.

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Ранее, 31 марта, глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TN заявил, что США и Европа сейчас являются основными партнерами для Армении. Также Мирзоян подчеркнул, что сейчас страна действительно собирается развивать партнерство с США и рядом европейских стран.

До этого, 29 марта, посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, что США рассматривают сотрудничество с республикой как возможность нанести ущерб отношениям Еревана и Москвы. Дипломат подчеркнул, что данная ситуация опасна и может пагубно повлиять на российско-армянские отношения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила 28 марта, что Запад превращает Армению в инструмент реализации собственных планов и это вызывает беспокойство в России. НАТО, по ее словам, планирует открыть в Закавказье второй фронт против РФ.

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