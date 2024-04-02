Сообразить на троих: зачем Пашинян хочет встретиться с лидерами США и ЕС

В ближайшую пятницу армянский премьер Никол Пашинян встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ожидается, что в ходе переговоров Еревану пообещают некие гарантии безопасности и похвалят за стремление к евроинтеграции. МИД РФ осудил эту встречу, Мария Захарова заявила, что Запад настраивает Армению против России. Подробности — в материале «Известий».

Что известно о встрече

В ближайшую пятницу, 5 апреля, в Брюсселе армянский премьер Никол Пашинян встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ожидается, что в ходе переговоров Еревану пообещают некие гарантии безопасности и похвалят за стремление к евроинтеграции. «Рассчитываем на предметные дискуссии по вопросам политического диалога, развития возможностей Армении в экономической и энергетической сферах, решения стоящих перед нами гуманитарных проблем», — сообщила пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян.

Фото: РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц

Переговоры пройдут на сложном дипломатическом фоне. Так, спикер парламента Ален Симонян в конце марта снова обвинил Москву в том, что она не защитила Армению от Азербайджана. Глава МИД Арарат Мирзоян назвал основными партнерами Еревана США и ЕС. В свою очередь, представительная группа «Сеть друзей Армении», которую возглавляет бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, опубликовала доклад об отношениях Еревана и Запада. В документе говорится, что Брюсселю следует добиваться вывода российской 102-й военной базы и выхода закавказской республики из ЕАЭС.

В таких условиях Москва критикует предстоящую брюссельскую встречу, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры будут носить явный антироссийский характер. «На глазах всего мира Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа», — подчеркнула она. Захарова также добавила, что вмешательство США и ЕС создаст в Закавказье новые разделительные линии и помешает Армении и Азербайджану достичь мира.

Фото: AP/Francois Mori

Недовольство выражают и в Баку. Так, глава МИД страны Джейхун Байрамов заявил, что встреча 5 апреля пройдет в «непрозрачной и неинклюзивной среде». По его словам, страны Запада в ходе переговоров «могут поощрить Ереван на новые провокации». При этом министерство обороны Азербайджана сообщило о том, что армянские силы начали стягивать к границе солдат, бронетехнику и артиллерию, в соцсетях появились соответствующие видео. А вот постпред Армении в ЕС Тигран Балаян сообщил, что это азербайджанская сторона хочет напасть на своего соседа, чтобы сорвать брюссельские переговоры Пашиняна.

Как меняется внешняя политика Армении

В конце прошлого года резко ухудшились отношения Армении и России. Ереван необоснованно обвинил Москву в том, что та якобы не помогла отстоять Карабах, не помешала наступательным операциям Азербайджана. В связи с этим закавказская республика заморозила свое участие в ОДКБ. Российская сторона постоянно подчеркивает, что миротворцы действовали в строгом соответствии со своим мандатом, а от услуг ОДКБ Армения сама отказалась, когда не стала размещать на своей территории миссию организации.

В нынешнем году ухудшение отношений приняло обвальный характер, критические инициативы и заявления поступают практически еженедельно. Так, в марте Армения попросила вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц, заблокировала операции с российскими платежными картами «Мир», запретила трансляцию ряда российских телевизионных передач и намекнула на дальнейшее отключение целых каналов.

Фото: Global Look Press/Bocharov Denis

При этом Ереван стал стремительно сближаться с Евросоюзом. Старт политическому диалогу был положен в октябре, когда Никол Пашинян посетил сразу два европейских мероприятия. Сначала он съездил на саммит в испанскую Гранаду, где встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. После переговоров политики заявили, что Армения и ЕС «стоят плечом к плечу». Далее армянский премьер выступил на заседании Европарламента, где подчеркнул, что Ереван готов максимально сблизиться с европейским объединением.

В нынешнем году сближение продолжилось. Так, в марте армянский парламент ратифицировал соглашение о миссии ЕС, которая наблюдает за ситуацией в приграничных с Азербайджаном районах, почти в два раза увеличилась численность наблюдателей. Кроме того, Европарламент принял резолюцию, в которой предложил Еревану подумать о заявке на членство в ЕС. Глава евродипломатии Жозеп Боррель также говорил, что Армения обсуждает с Брюсселем введение безвизового режима.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Развивается также сотрудничество Армении с отдельными западными странами, среди европейских государств выделяется Франция. Ереван в том числе закупает у Парижа партии вооружения, стороны уже согласовали поставки приборов ночного видения, систем ПВО и бронетехники. Кроме того, закавказская республика налаживает отношения с США. На территории Армении уже проходили совместные армейские учения, а 1 апреля в республику прилетела группа американских инструкторов. Согласно официальным сообщениям, они проведут ряд тренингов для сотрудников армянского Минобороны.

Российская сторона выступает с резкой критикой такой внешней политики. «Армянское руководство под надуманными предлогами, извращая историю последних лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией, к шельмованию наших военнослужащих, которые несут службу на 102-й военной базе, к шельмованию наших пограничников, к шельмованию в целом Организации Договора о коллективной безопасности», — отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров. В Москве также подчеркивали, что Никол Пашинян активно идет по стопам Владимира Зеленского.

Что говорят эксперты

Политолог Артур Атаев призывает не ждать сенсаций от нынешних переговоров.

— У Армении и Запада разные цели и интересы. Ереван хочет получить гарантии безопасности, пытается защититься от азербайджано-турецкого тандема. Запад в этот клубок влезать не хочет, но очень заинтересован в том, чтобы вытеснить из региона Россию. Думаю, в Брюсселе стороны будут искать какие-то балансы, взаимоприемлемые позиции. От нынешней встречи я не жду никакого прорыва, это будет промежуточный этап, по итогам стороны ограничатся декларативными заявлениями, — считает он.

Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов говорит, что Армения намерена совершить внешнеполитический разворот.

— Ереван хочет снизить свою зависимость от России, в первую очередь речь идет о военно-политическом и военно-техническом аспектах. Соответственно, Еревану нужны гарантии безопасности от других крупных игроков. В этом смысле особенно важно взаимодействие с США, которые лидируют в НАТО, у которых есть прямой канал связи с турецким руководством, — подчеркивает он.

Фото: Getty Images/NurPhoto/Contributor

Эксперт также считает, что ждать прорыва от нынешних переговоров не стоит.