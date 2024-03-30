ЕС, сэр: Ереван закрепляет прозападный курс

Ереван объявил курс на евроинтеграцию предпочтительным вариантом развития событий . Эксперты сомневаются в искренности намерений Евросоюза и говорят, что попытка усидеть на двух стульях может стоить премьеру Николу Пашиняну политической карьеры. Параллельно в стране начинают бороться с «российским влиянием» : в декабре уже приостанавливали лицензию на вещание радио Sputnik, теперь же точечно ограничивают трансляции каналов. Доведет ли Пашинян до обрушения отношений с РФ и зачем Западу понадобилась Армения — в материале «Известий» .

«Предпочтительный» курс

Армянское политическое руководство закрепляет смену политического курса. На этой неделе спикер Национального собрания (парламента) республики Ален Симонян заявил, что дальнейшее сближение с ЕС и документальное оформление интеграционных стремлений Еревана становится предпочтительным вариантом дальнейшего развития страны .

— Армения является носителем европейской демократической системы. Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС — самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти . И здесь важен процесс, по которому это надо сделать. Многое надо привести в соответствие с европейскими стандартами, — заявил Симонян в эфире Общественного телевидения Армении 28 марта.

Примечательно, но он отметил, что «на самом деле Армения всегда шла по этому пути, пока ее <…> не втянули в другую систему» , очевидно намекая на ЕАЭС.

Заседание Евразийского межправительственного совета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Евроинтеграционный дискурс в Армении активизировался в марте 2024 года, до этого Ереван на официальном уровне не обсуждал интенсификацию подобных процессов. Очевидно, такое обновление риторики армянских властей имеет некоторую подпитку со стороны структур Евросоюза.

В ЕС же «Известиям» ранее говорили, что любая страна «имеет право стремиться к лучшему будущему для своего народа». Таким образом, представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано не исключил подобного развития событий, однако и не дал четкого ответа, рассматривает ли Брюссель запуск переговоров с Ереваном .

Кроме того, публично о каких-либо контактах армянской стороны и европейцев в контексте именно интеграционных процессов не сообщалось. Тем не менее член фракции Европейская народная партия в Европарламенте Томаш Здеховски в этом месяце сообщил «Известиям», что европейские политики контактируют с Ереваном: «У нас было много встреч с властями Армении. Они ищут более тесного сотрудничества между Евросоюзом и Арменией».

Вместе с тем уже на 5 апреля запланирована встреча на высоком уровне с представителями Армении, США и ЕС, что вызывает некоторое напряжение не только в Москве, но и в Баку , с которым Ереван всё еще не может согласовать проект мирного договора.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Gevorg Ghazaryan

В МИД Армении тем не менее подчеркивают, что трехсторонние переговоры нацелены на развитие и углубление существующих отношений и не направлены против третьих стран.

«Встреча является ценной возможностью обсудить двусторонние повестки дня [в формате] Армения – США, Армения – ЕС, а также вопросы, связанные с отношениями Армения – США – ЕС. Мы рассчитываем на предметные дискуссии по вопросам политического диалога между нами, развития возможностей Армении в экономической и энергетической сферах, решения стоящих перед Арменией гуманитарных проблем», — заявила на этой неделе пресс-секретарь МИД закавказской республики Ани Бадалян.

Попытка усидеть на двух стульях

В Москве подобные заявления ставят под сомнение. «В Вашингтоне, Брюсселе и Ереване наигранно недоумевают, почему предстоящая 5 апреля встреча высокого уровня Армения – ЕС – США вызывает у многих беспокойство. Утверждают, будто она не направлена против какой-либо третьей стороны. Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и ЕС прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность — исключительно против России. Прямо так и говорят, открытым текстом », — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В действиях Запада в отношении Армении прослеживаются те же механизмы, которые ЕС задействовал на Украине, которую «фактически разорвало от шпагата в попытках усидеть на двух стульях », говорит «Известиям» директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

— Я думаю, что подобная практика действий доведет [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна до конца политической карьеры. Евроинтеграция — достаточно распространенная, отработанная, апробированная в разных постсоветских странах технология , — напомнил эксперт, добавив, что политика, которую проводит Ереван «не про будущее армянского государства и не про сохранение армянской государственности вообще».

Никол Пашинян Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld

Обращает на себя внимание тот факт, что ранее Ереван официально обосновывал намеренное охлаждение отношений с Россией поиском новых источников безопасности в ситуации, когда ОДКБ якобы не исполнила своих обязательств перед Арменией в моменты обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020–2023 годах. Однако повестку будущей встречи Армения связывает с политическим и экономическим взаимодействием.

В связке с заявлениями о предпочтительности получения статуса кандидата в ЕС и о том, что Ереван якобы «втянули» в некую другую систему, действия армянского руководства не выглядят исключительно как поиск партнеров, которые при необходимости могли бы помочь в вопросах безопасности.

Однако такая политика может обернуться тем, что Армения станет очередным полигоном для отработки и испытаний западных стратегий по политическому противоборству с РФ в регионах, в которых российское присутствие обусловлено историческим процессом , считает Алексей Мартынов.

Несмотря на выгоду

Ереван извлекает существенные выгоды от нахождения в составе ЕАЭС , что, в целом, признает и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

— С удовлетворением отмечу, что анализ ключевых экономических индикаторов и исходной базы взаимодействия государств-членов показывает, что страны ЕАЭС уверенно двигаются по траектории устойчивого экономического роста . В 2023 году товарооборот республики Армения со странами ЕАЭС по сравнению с предыдущим годом вырос на 39% и составил порядка $7,8 млрд. При этом экспорт увеличился на 40,8%, а импорт — на 37,5%, — говорил армянский лидер в феврале.

Фото: Global Look Press/Russian Look/Serguei Fomine

В целом экономические показатели республики в рамках ЕАЭС действительно выглядят неплохо. В 2022–2023 годах страна лидировала по основных показателям экономического роста среди всех участников объединения. Так, по данным Национального исследовательского института развития коммуникаций, рост экономической активности в республике в прошлом году составил 9,4%, ВВП увеличился на 8,5%. Растет и объем промышленного производства на 4,1%, строительства — на 14,8%, внутренней торговли — на 25,7%.

Увеличился и экспорт на 55,3%, что многие наблюдатели связывают с интенсификацией экономического взаимодействия с Россией, поскольку наша страна остается ведущим партнером Армении. На долю РФ приходится 40,6% экспорта страны. Примечательно, что еще 34,4% ввоза в республику в 2023 году пришлось на ОАЭ и Гонконг.

То есть ни Евросоюз коллективно, ни европейские страны индивидуально не входят в число лидеров торгово-экономических партнеров Еревана . Неизвестны даже приблизительно контуры возможных соглашений в сфере экономики между Арменией и ЕС, и непонятно, сможет ли Брюссель заменить Еревану Россию в качестве торгового партнера.

Несмотря на то что в настоящее время вопрос о разрыве связей с ЕАЭС не стоит на повестке дня, Евросоюз явно планирует настаивать на этом шаге, чтобы продолжить углубление отношений. На это есть определенные указания в докладе «Сети друзей Армении» об углублении отношений ЕС и Еревана, подготовленном под руководством экс-генсека НАТО Андреса Фога Расмуссена.

— Согласно докладу, Еревану надлежит выйти из ЕАЭС, в котором Армения, к слову, является основным бенефициаром, при этом когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается. Может случиться так, что, следуя пустым обещаниям Евросоюза, жители республики останутся у разбитого корыта, — прокомментировал 29 марта появившийся документ МИД РФ.

Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри, Армения Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Пашинян действительно публично не заявлял о каких-либо претензиях в адрес ЕАЭС (в отличие от ОДКБ), но в России всё равно фиксируют тренд на сознательное ухудшение отношений со стороны Еревана.

— Ситуация в Армении, конечно, не вселяет оптимизма. Армянское руководство, прямо скажем, под надуманными предлогами, извращая историю последних трех лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с РФ, к шельмованию наших военнослужащих, которые несут службу на 102-й военной базе наших пограничников, в целом Организации Договора о коллективной безопасности, — заявил в интервью «Известиям» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также российский дипломат обратил внимание на то, что миротворческая миссия ЕС, которую Ереван изначально пригласил на свою территорию лишь на два месяца, не только остается на месте, но и планирует расширяться за счет военнослужащих из Норвегии, Канады и США, что, по сути, превращает миссию Евросоюза в миссию НАТО. Такое положение дел, конечно, вызывает определенные вопросы и со стороны Азербайджана.

Борьба с российскими СМИ

Во внутренней информационной политике Ереван стремится к нагнетанию ситуации в отношениях с Москвой. Спикер парламента Ален Симонян даже говорил: Ереван якобы принуждают присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии , что в армянском обществе воспринимается негативно. Армянские эксперты и депутаты фракции «Честь имею» говорили «Известиям», что им неизвестно о каких-либо официальных или неофициальных контактах российских представителей с политиками из Армении по этому вопросу.

29 марта посол РФ в Армении Сергей Копыркин даже официально опроверг распространяемую информацию: эти заявления со стороны Еревана не соответствуют действительности, вопрос даже не обсуждался.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Более того, армянское руководство постепенно внедряет практику ограничения российского информационного присутствия в стране. В частности, накануне стало известно о блокировке трансляции в эфире «РТР-Планета» авторских программ «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» .

«Решение принято на основе постоянных нарушений статей 5 и 6 межправительственного договора между Арменией и Россией о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций», — отмечается в сообщении Телевизионной и радиовещательной сети Армении. Указанные пункты договора предполагают политику невмешательства во внутриполитическую жизнь и исключают оскорбительное содержание.