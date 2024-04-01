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В Армении назвали США и Европу основными партнерами

Глава МИД Армении: США и Европа основные союзники Армении
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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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США и Европа сейчас являются основными партнерами для Армении. Об этом 31 марта заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TN.

Отвечая на утверждение журналиста, что якобы Армения сделала поворот в сторону Запада, Мирзоян заявил, что страна действительно собирается развивать партнерство с США и рядом европейских стран.

«Армения — демократия и хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, Соединенные Штаты и Европейский союз (ЕС) являются хорошими примерами. Мы также отметили, что ЕС был готов помочь стране урегулировать ситуацию на границе. Мы это приветствуем», — рассказал глава дипведомства.

На вопрос журналиста, опасается ли Армения ответных мер со стороны России за западную интеграцию, он ответил, что «Россия направила миротворцев в 2020 году для наблюдения за безопасностью в Нагорном Карабахе, однако мы наблюдали многочисленные нападения на границу Армении». Он добавил, что Армения сейчас углубляет экономические и политические отношения с Брюсселем и с Вашингтоном.

«Я бы не назвал это поворотом от России, мы просто пытаемся обеспечить нашу безопасность и развитие на демократическом пути, и мы видим, что на Западе есть хорошие партнеры», — констатировал Мирзоян.

ЕС, сэр: Ереван закрепляет прозападный курс
В каком направлении пошла Армения и чем это грозит республике и ее отношениям с Россией

Ранее, 29 марта, в МИД РФ указали, что Европейский союз (ЕС) воспринимает Армению исключительно как источник собственной выгоды, Западу безразличны реальные потребности республики.

В тот же день российский посол Сергей Копыркин заявил, что США рассматривают сотрудничество с Арменией как возможность нанести ущерб отношениям Еревана и Москвы.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 марта обратила внимание на то, что Запад превращает Армению в инструмент реализации собственных планов, что вызывает беспокойство в России, а НАТО планирует открыть в Закавказье второй фронт против РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям» заявил, что Ереван сознательно рушит отношения с Москвой под надуманными предлогами. Также глава внешнеполитического ведомства напомнил, что именно Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях, а в настоящий момент Ереван извращает историю последних лет.

25 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отношения России и Армении в период, когда премьер-министр Никол Пашинян активно критикует решения РФ. По его словам, страны являются «более чем братскими», а экономическая активность армян на территории России «дает очень большой процент в совокупном бюджете Армении».

Песков 6 марта заявил, что трудности в отношениях России и Армении пройдут. Он подчеркнул, что у Москвы есть политическая воля для выстраивания сотрудничества.

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