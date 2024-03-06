Песков выразил уверенность в налаживании отношений РФ и Армении

Трудности в отношениях России и Армении пройдут, у Москвы есть политическая воля для выстраивания сотрудничества. Об этом 6 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время просветительского марафона «Знание. Первые» на полях Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе».

«Мы так же высоко ценим наш особый характер отношений с Арменией, с Ереваном. В отношениях стран, как и в отношениях людей бывают разные периоды, у самых близких соседей могут быть периоды, когда отношения могут быть натянуты. Но здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть, конструктивизм и политическая дальновидность лидеров двух стран. С нашей стороны это тоже есть. Поэтому я уверен, что все эти трудности, они пройдут», — высказался Песков.

Также он отметил, что в России живет большее количество этнических армян, чем в самой Армении. Чиновник подчеркнул, что они являются россиянами и им хорошо жить в РФ.

Ранее, 4 марта, в парламенте Армении не исключили дальнейших шагов по выходу Еревана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом депутат Национального собрания Армении Тигран Абраамян подчеркнул, что возможное углубление отношений Еревана с Евросоюзом в любом случае не должно происходить в ущерб отношениям с Москвой.

До этого, 23 февраля, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. В секретариате организации «Известиям» пояснили, что официального заявления властей закавказской республики по этому поводу не поступало.