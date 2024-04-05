Жена и дочь навестили губернатора Мурманской области Чибиса в больнице

Супруга и дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса навестили его в областной клинической больнице, фотография с близкими опубликована 5 апреля в его Telegram-канале.

«Самое главное и дорогое — семья. Сейчас это ценю как никогда», — написал Чибис.

Он поблагодарил неравнодушных людей за тысячи добрых пожеланий.

В областную клиническую больницу Чибиса доставили ранее в пятницу. Пациент находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот, его экстренно госпитализировали и прооперировали. На следующий день Чибис записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.

В настоящее время нападавший задержан. В Следственном комитете РФ сообщили, что 42-летний житель Апатитов объяснил свой поступок личной неприязнью, хотя лично с Чибисом знаком не был.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.