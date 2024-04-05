Реклама
Прямой эфир
Мир
Гутерриш выступил за расследование гибели 196 гуманитарных работников в Газе
Мир
МИД указал на провокацию США и НАТО рисков для безопасности в Закавказье
Мир
Южная Корея выделит $2,3 млрд в качестве помощи Украине
Мир
Умерла актриса театра и кино Вера Чехова
Мир
Полянский рассказал об обстановке в СБ ООН в Нью-Йорке во время землетрясения
Общество
Жена и дочь навестили губернатора Мурманской области Чибиса в больнице
Общество
Суд в Москве арестовал экс-начальника ОВД «Коммунарский» Тургенева
Общество
«Россети» прокомментировали арест главы «Дагэнерго» Мухумаева
Общество
Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах до 29 июня
Общество
Басманный суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Общество
Осужден пожизненно командир батальона морпехов ВСУ
Мир
Во Франции заявили о катастрофическом состоянии госфинансов
Общество
Вдова шахтера из Приамурья рассказала, как в последний раз провожала мужа на вахту
Мир
Самолет Azur Air рейса Пхукет – Сочи вылетел после нештатной ситуации на борту
Мир
В Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе
Мир
Джо Байдену доложили о землетрясении в Нью-Йорке

Жена и дочь навестили губернатора Мурманской области Чибиса в больнице

0
Фото: t.me/andrey_chibis
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Супруга и дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса навестили его в областной клинической больнице, фотография с близкими опубликована 5 апреля в его Telegram-канале.

«Самое главное и дорогое — семья. Сейчас это ценю как никогда», — написал Чибис.

Он поблагодарил неравнодушных людей за тысячи добрых пожеланий.

Покушение на губернатора: главу Мурманской области Чибиса ранили ножом
Чиновник находится в больнице в тяжелом состоянии, нападавший задержан

В областную клиническую больницу Чибиса доставили ранее в пятницу. Пациент находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот, его экстренно госпитализировали и прооперировали. На следующий день Чибис записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.

В настоящее время нападавший задержан. В Следственном комитете РФ сообщили, что 42-летний житель Апатитов объяснил свой поступок личной неприязнью, хотя лично с Чибисом знаком не был.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024