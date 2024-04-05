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Правительство РФ введет зону СЭЗ в граничащих с Украиной регионах

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Фото: ТАСС/Астафьев Александр
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Правительство России продолжит принимать меры для поддержки регионов, граничащих с территорией Украины. В качестве такой меры режим свободной экономической зоны (СЭЗ), действующий в Донбассе и Новороссии, будет распространен на территории еще трех регионов — Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщил 5 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

«Соседние регионы, конечно, также нуждаются в дополнительной поддержке. Чтобы помочь бизнесу, предпринимателям, распространяем в них режим свободной экономической зоны. Это касается Белгородской, Курской и Брянской областей, а также ряда других субъектов», — отметил премьер-министр.

Как добавил Мишустин, принятые решения помогут предпринимателям не только снизить издержки, но и нарастить объемы производства продукции и услуг. Также это поможет создать новые рабочие места и обеспечить граждан, живущих в приграничных регионах, необходимым комплексом товаров и услуг.

«Предстоит соответствующие корректировки внести в Налоговый кодекс и в законодательство о свободных экономических зонах, чтобы упростить привлечение частных капиталов в промышленность, в логистику, в сферу информационных технологий», — уточнил премьер-министр.

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Ранее, 26 марта, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ) Александр Бортников сообщил, что на территории России сохраняется угроза совершения террористических актов. Бортников напомнил, что ФСБ предотвращала в граничащих с Украиной и других регионах России теракты, организованные Главным управлением разведки (ГУР) украинского минобороны и Службой безопасности Украины (СБУ), и продолжает это делать.

В тот же день директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с «Известиями» отметил, что, в случае если налоговые льготы, действующие в свободной экономической зоне (СЭЗ) в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, распространят и на территории российских регионов, граничащих с ними или с Украиной, это будет разумным маневром.

24 июня 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании свободной экономической зоны на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. После, 14 декабря, глава государства поручил создать особую экономическую зону в Шебекино Белгородской области, чтобы обеспечить там восстановление экономики.

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