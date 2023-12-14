Президент РФ Владимир Путин поручил создать особую экономическую зону в Шебекино Белгородской области, который подвергается обстрелам украинской армии, чтобы обеспечить там восстановление экономики. Об этом он заявил в ходе «Итогов года» 14 декабря.

«Условия особой экономической зоны в Шебекино надо поддержать, попрошу кабмин внести предложение в самое ближайшее время», — отметил российский лидер.

Он указал на то, что необходимо сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял 31 октября о том, что Шебекино подвергся обстрелам. В результате чего были выбиты окна, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях, а также повреждена линия электропередачи. Пострадавших не было.

В Шебекино ведутся работы по восстановлению домов, разрушенных артиллерийскими снарядами. Так, из-за обстрелов города Вооруженными силами Украины в начале июня пострадало около 5 тыс. квартир и частных домов.

ВСУ начали осуществлять атаки на регионы России из-за проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.