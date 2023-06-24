Путин подписал закон о создании СЭЗ на территории новых регионов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, за которым следует создание свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории новых регионов России — Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий документ размещен 24 июня на сайте правовой информации.

Согласно положению, в новых регионах создается СЭЗ до конца 2050 года. Срок может быть продлен. Так, уполномоченным органом по регулированию назначат Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Управляющей компанией выступит «Фонд развития территорий».

Этот закон предусматривает особый режим предпринимательской деятельности в СЭЗ, в который входят особенности градостроительства и землепользования, а также налоговые льготы, применение процедуры свободной таможенной зоны.

Отмечается, что для получения статуса участника свободной экономической зоны индивидуальным предпринимателям или российским коммерческим организациям нужно быть зарегистрированными в новых регионах РФ или иметь там филиал.

Из документа также следует, что средства, вложенные в дело или предприятие, в первые три года должны быть на уровне не менее 1 млн рублей для инвестпроектов компьютерных технологий и создания программного обеспечения, научных разработок и исследований. Для малого и среднего бизнеса сумма будет равна не менее 3 млн рублей, для иных лиц — не менее 30 млн.

Ранее, 5 апреля, президент РФ Владимир Путин призвал как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России, а также экономическое и образовательное. Кроме того, он потребовал активно работать для повышения уровня жизни в новых субъектах Федерации.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября. Со дня принятия регионов в состав РФ местные жители признаются российскими гражданами.