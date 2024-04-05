Как получить кредит на открытие бизнеса — что нужно знать предпринимателю

Открытие собственного дела — непростая задача. Предпринимателю нужно учесть множество нюансов: определить сферу деятельности, разработать стратегию продвижения, встать на налоговый учет, арендовать помещение, закупить товар и т.д. На это нужны средства, однако далеко не все располагают внушительным стартовым капиталом. О том, как получить кредит на открытие бизнеса и чем он отличается от потребительского, читайте в материале «Известий».

Кредит на открытие бизнеса и потребительский кредит в 2024 году

Если предприниматель нуждается в деньгах, он может воспользоваться двумя банковскими услугами: получить нецелевой потребительский заем или взять бизнес-кредит. В первом случае деньги поступят в бюджет как личные вложения заемщика, а во втором — средства будут выданы непосредственно компании. Однако на этом различия между видами кредитования не заканчиваются.

Потребительский заем выдается физическим лицам на личные цели: образование, лечение, свадьбу, поездку, покупку новой техники и т.д. Развитие бизнеса в этот список не входит, но если предприниматель получит нецелевой кредит, то сможет распоряжаться деньгами на свое усмотрение. Получить его несложно, зачастую при оформлении заявки в банках требуют только паспорт, в редких случаях — справку о доходах. Если речь идет о крупной сумме, может потребоваться поручитель или залог.

Оформление потребительского кредита обычно занимает один-два рабочих дня, а иногда и вовсе ограничивается несколькими часами. Экономия времени происходит за счет того, что банку не нужно обрабатывать большой объем данных о клиенте, достаточно получить сведения о его кредитной истории, уровне дохода и текущей долговой нагрузке.

Простота оформления потребительского кредита компенсируется повышенной процентной ставкой, сравнительно небольшим сроком кредитования и лимитом средств — как правило, можно получить не более 1–3 млн рублей на 5–7 лет. Помимо этого, такие займы предполагают жесткий график платежей, который не всегда подходит предпринимателям.

Бизнес-кредит выдается юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (ИП) и самозанятым на открытие или развитие своего дела. Полученные средства нельзя использовать в личных целях, но можно потратить на покупку товара, оборудования, аренду помещения, вложить как стартовый капитал.

Оформление кредита для бизнеса требует серьезной подготовки. Предпринимателю потребуются документы, подтверждающие статус юрлица или ИП, данные о деятельности организации, ее учредителях и т.д. Если речь идет о проекте, который еще не запущен, необходим убедительный бизнес-план, в котором будут отражены его перспективы, риски и предполагаемый объем дохода.

Процесс рассмотрения заявки и одобрения кредита будет идти дольше, так как для банка договор с предпринимателем сопряжен с большим риском. Поэтому служба безопасности финансовой организации инициирует доскональную проверку. Однако в случае одобрения владелец бизнеса получит кредит на выгодных условиях.

Такие займы выдаются под меньшие проценты, а их сумма может достигать 100–500 млн рублей. Кроме того, банки дают предпринимателям возможность установить гибкий график платежей. Например, если бизнес носит сезонный характер, в периоды наплыва клиентов платеж будет больше, а в период затишья — меньше.

Как получить кредит на открытие бизнеса в 2024 году

Перед тем как обращаться в банк за кредитом, предприниматель должен зарегистрировать свой бизнес и встать на налоговый учет. Затем следует изучить предложения разных кредитных организаций. В приглянувшемся банке рекомендуется заранее открыть расчетный счет — так шансы на одобрение займа будут выше. При этом важно уделять внимание не только тому, что можно получить после заключения кредитного договора, но и требованиям к заемщику. Чем лучше клиент подходит под эти требования, тем больше вероятность получить кредит.

После этого необходимо составить бизнес-план. Он нужен для того, чтобы убедить финансовую организацию в прибыльности и перспективности проекта. В документе желательно отразить затраты на запуск, шаги по достижению экономических целей, стратегию привлечения аудитории, предполагаемый доход и сроки его получения.

Помимо этого, следует заранее собрать нужные документы. Полный список может отличаться в зависимости от требований банка, но предпринимателю точно понадобятся паспорт, ИНН, свидетельство о регистрации юридического лица или ИП, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, учредительные документы. Также пригодится подтверждение права собственности на имущество, так как бизнес-кредиты чаще всего выдаются под залог.

Когда документы будут собраны, можно оформить заявку в выбранном банке. Для повышения шансов на одобрение допускается составить сразу несколько заявок в разных кредитных организациях. Однако не стоит подавать документы во все банки без разбора, так как большое количество отказов плохо скажется на кредитной истории.

После этого остается только дождаться ответа банка. Он может прийти через несколько дней или даже недель, так как служба безопасности ведет тщательную проверку. Если заявку одобрили слишком быстро по минимальному пакету документов, стоит насторожиться и внимательно ознакомиться с предлагаемым договором. За помощью можно обратиться к юристу.

Как повысить шансы на получение кредита на открытие бизнеса в 2024 году

Существует несколько способов повысить шансы на одобрение бизнес-кредита. Например, лучше обращаться в банк, в котором предприниматель уже получал какие-либо услуги: брал рассрочку, оформлял кредитную карту и т.д. Однако это сработает только для тех клиентов, которые добросовестно выполняли свои финансовые обязательства.

Если кредитная история оставляет желать лучшего, ее можно исправить. Для этого нужно взять небольшой заем и своевременно вернуть деньги, не допуская просрочек. Вместо этого можно оформить рассрочку или кредитную карту с небольшим лимитом. Главное — вовремя вносить платежи, чтобы постепенно повышать свой кредитный рейтинг.

В том случае, если у клиента есть счета в других банках, при оформлении кредита стоит предъявить выписки с них. Это поможет оценить платежеспособность предпринимателя. Также можно предоставить имущество в залог или привлечь поручителей.

Кредит на открытие бизнеса без залога в 2024 году

Большинство банков выдает бизнес-кредиты под залог имущества или активов предпринимателя, но некоторые финансовые организации готовы предоставить деньги и без него. Однако условия по таким займам обычно менее выгодны и требуют наличия стартового капитала. Сумма кредита также будет меньше, чем при наличии ликвидного залога.

Кредит на открытие бизнеса от государства в 2024 году

В России самозанятые, ИП, а также малые и средние предприятия (МСП), которые ведут деятельность в приоритетных для страны отраслях, могут получить льготный кредит от государства. Для этого они должны быть зарегистрированы на территории РФ, не иметь признаков банкротства и просрочек по ранее выданным льготным кредитам. Помимо этого, компания должна находиться в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и не превышать установленные для этой формы бизнеса лимиты по прибыли и численности сотрудников.

К приоритетным отраслям относятся сельское хозяйство, строительство, транспортировка и хранение, здравоохранение, образование, бытовые услуги, наука, гостиничный бизнес и другие сферы предпринимательства. Полный список представлен в соответствующем постановлении правительства.

При этом государственные программы кредитования не распространяются на бизнес, ведущий продажу подакцизных товаров. Исключение составляют субъекты малого бизнеса, ведущие розничную торговлю, и предприятия общепита гостиничного типа. Получить льготный кредит также не смогут казино, ломбарды, кредитные и страховые организации, инвестиционные компании и негосударственные пенсионные фонды.

Информация о порядке оформления льготного кредита для предпринимателей размещена на портале «Мой бизнес».

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