Вопрос выживания: субъектам МСП разрешат брать кредитные каникулы
Субъектам малого и среднего бизнеса разрешат обращаться в банки за кредитными каникулами. Попросить об отсрочке платежей бизнес сможет раз в пять лет. Длиться льготный период будет до шести месяцев. Мера призвана поддержать отечественных предпринимателей и минимизировать риски их банкротства в непростых финансовых ситуациях. В каких случаях можно получить кредитные каникулы — узнали «Известия».
Поддержка бизнеса
Субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) разрешат обращаться в банки за кредитными каникулами. Соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин.
Проработкой вопроса займутся правительство и Банк России. До 1 июня они должны предоставить МСП право «не чаще одного раза в пять лет обращаться к кредитору — финансовой организации с требованием об установлении льготного периода, на который приостанавливается исполнение обязательств заемщика по договору кредита», отмечается на сайте Кремля.
Длительность кредитных каникул ограничена шестью месяцами. Кредитная история в этот период ухудшаться не будет.
Поручение президента принято правительством к исполнению, рассказали «Известиям» в пресс-службе кабмина. Необходимые решения будут подготовлены в установленные сроки.
В Центробанке, комментируя поручение главы РФ, напомнили, что кредитные каникулы оказали серьезную поддержку малому и среднему бизнесу в период пандемии. Позже механизм использовали, чтобы помочь субъектам МСП с наименьшими потерями перестроить свои бизнес-модели после введения санкционных ограничений.
— Банк России считает полезным внедрение постоянно действующего механизма кредитных каникул для субъектов МСП. В настоящее время Банк России совместно с участниками финансового рынка и заинтересованными ведомствами прорабатывает оптимальные параметры кредитных каникул для субъектов МСП. Но говорить о конкретных параметрах пока преждевременно, — подчеркнули в пресс-службе регулятора.
Отсроченные обязательства
Впервые кредитные каникулы были введены в 2020 году в качестве меры поддержки субъектов МСП, столкнувшихся с последствиями пандемии COVID-19, напоминает кандидат юридических наук, эксперт в области правовой поддержки компаний финансового сектора Дарья Петрова. В 2022 году такой способ защиты интересов заемщиков был распространен и на участников СВО, являющихся субъектами МСП.
— Сами по себе кредитные каникулы позволяют заемщику не платить проценты за пользование кредитом за какой-то период, платить их в меньшем размере, отсрочить их уплату либо же вообще реструктуризировать задолженность. То, какое «содержание» имеют кредитные каникулы для конкретной категории заемщика, определяется законом, — отмечает эксперт.
Сегодня предоставление кредитных каникул не является обязанностью банков, указывает председатель комиссии Гильдии российских адвокатов по защите и безопасности бизнеса Олег Матюнин. Об этом свидетельствует информационное письмо ЦБ «О реструктуризации кредитов (займов) субъектов МСП», в котором регулятор лишь рекомендует банкам идти навстречу заемщикам.
— Письмо не устанавливает никакой периодичности предоставления отсрочки, сохраняя право принятия окончательного решения за кредитными организациями, МФО, КПК и СХКПК. Все эти кредиторы могут руководствоваться собственными программами реструктуризации, — обращает внимание Матюнин.
Возможность взять кредитные каникулы станет существенной поддержкой для МСП, убежден член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. С ее помощью предприниматели смогут сохранить безупречную кредитную историю в период временных финансовых трудностей.
— Кредитные обязательства остаются крупной нагрузкой для МСП. Возможность перенести выплаты на полгода может оказаться важной для продолжения деятельности компаний, например когда нужно за полгода заключить выгодные сделки, а потом быстро расплатиться, — считает парламентарий.
Бизнес нередко нуждается в получении заемных средств для развития, согласна кандидат юридических наук, доцент департамента международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Елена Баракина. Однако кредиты — далеко не единственный источник таких средств для МСП.
— Многие предприниматели активно пользуются альтернативными механизмами, например получают необходимые заемные денежные средства через инвестиционные платформы, — отмечает юрист.
Банки в минусе
Кредитные организации всегда ориентированы на клиентов и готовы идти навстречу в части реструктуризации задолженности в случае каких-либо проблем, утверждает начальник департамента корпоративного бизнеса РосДорБанка Вадим Осокин. Однако сами банки при реализации меры поддержки рискуют столкнуться с проблемами, поскольку свой бюджет они рассчитывают исходя в том числе из возвратности кредитов.
Массовое использование кредитных каникул может создать кассовые разрывы для кредитных организаций. Банки должны будут компенсировать недополученные доходы от МСП за счет других источников, согласен Алексей Говырин.
— Крупные финансовые организации с диверсифицированным кредитным портфелем смогут адаптироваться. Но для мелких банков с высокой долей кредитов, полученных от МСП, возможны сложности с ликвидностью, — полагает депутат.
В перспективе при реализации новой меры поддержки кредитные организации могут столкнуться с трудностями при обработке большого количества обращений, в том числе нецелевых, предупреждает руководитель Центра малого и среднего бизнеса АО «Свой Банк» Сергей Витковский.
— В этой связи, вероятно, появится необходимость в разработке и внедрении новых механизмов контроля и риск-оценки, — считает он.
При принятии решения о введении кредитных каникул необходимо учесть несколько важных нюансов, утверждает налоговый юрист, член генсовета «Деловой России» Александр Хаминский. В первую очередь, по его словам, нужно понять, будет ли заморозка платежей распространяться на начисление процентов по кредитам.
— Если каникулы будут охватывать и проценты, законодателям необходимо определить механизмы компенсации неполучения процентов кредитными организациями, — призывает эксперт. Если государство не готово к софинансированию процентов, выпадающие доходы банков можно компенсировать за счет зачета налоговых платежей в бюджет.
Важным моментом, на который нужно обратить внимание, является требование к коммерческим банкам о формировании резервов на специальных счетах ЦБ, подчеркивает Хаминский. Оно, по сути, приводит к иммобилизации значительной части денежных средств банков.
— Таким образом, при введении кредитных каникул банк дважды замораживает свои денежные средства — в качестве соответствующих сумм резервов, обеспечивающих кредиты, и в качестве временно не возвращаемых по каникулам кредитных средств, — предупреждает юрист.
Для особого случая
Существуют и другие риски при реализации данной меры. Некоторые клиенты, например, могут начать злоупотреблять этим правом для увеличения отсрочки платежа, полагает Вадим Осокин. Однако такая вероятность невелика, поскольку претендовать на кредитные каникулы субъекты МСП смогут лишь раз в пять лет.
Нельзя исключать и возможность того, что за льготный период бизнес не справится с финансовыми сложностями, предостерегает Сергей Витковский. За время кредитных каникул может измениться и конъюнктура рынка, что сделает долговую нагрузку слишком большой.
Возможность получения отсрочки не должна носить формальный характер и предоставляться на основе одного лишь требования заемщика, убежден Александр Хаминский.
— Заемщик должен подтвердить, что тяжелые для него обстоятельства не вызваны иными факторами помимо кредитных обязательств (управленческие ошибки, вывод основных и денежных средств и т.д.). Необходимо установление формальных критериев проверки его финансовой устойчивости, — полагает эксперт.
Последние годы показали, что «кредитные каникулы» стали удобным и понятным инструментом для защиты субъектов МСП от внешних событий, влияющих на их платежеспособность, подчеркивает Дарья Петрова. И есть основания полагать, что мера окажется востребованной на практике, поскольку она позволяет снизить риски ухода МСП в банкротство, что делает стабильнее всю российскую экономику.
Однако важно, чтобы такая мера защиты МСП не становилась чем-то будничным, считает собеседница «Известий». По ее мнению, кредитные каникулы должны применяться как исключение, которое возможно лишь в сложных ситуациях, не зависящих от заемщика.
— Только так кредитные каникулы будут защищать заемщиков и стимулировать экономику. В противном случае они могут стать мощным инструментом для злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц, — резюмирует эксперт.