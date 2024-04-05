Вопрос выживания: субъектам МСП разрешат брать кредитные каникулы

Субъектам малого и среднего бизнеса разрешат обращаться в банки за кредитными каникулами. Попросить об отсрочке платежей бизнес сможет раз в пять лет. Длиться льготный период будет до шести месяцев. Мера призвана поддержать отечественных предпринимателей и минимизировать риски их банкротства в непростых финансовых ситуациях. В каких случаях можно получить кредитные каникулы — узнали «Известия».

Поддержка бизнеса

Субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) разрешат обращаться в банки за кредитными каникулами. Соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин.

Проработкой вопроса займутся правительство и Банк России. До 1 июня они должны предоставить МСП право «не чаще одного раза в пять лет обращаться к кредитору — финансовой организации с требованием об установлении льготного периода, на который приостанавливается исполнение обязательств заемщика по договору кредита», отмечается на сайте Кремля.

Длительность кредитных каникул ограничена шестью месяцами. Кредитная история в этот период ухудшаться не будет.

Поручение президента принято правительством к исполнению, рассказали «Известиям» в пресс-службе кабмина. Необходимые решения будут подготовлены в установленные сроки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Центробанке, комментируя поручение главы РФ, напомнили, что кредитные каникулы оказали серьезную поддержку малому и среднему бизнесу в период пандемии. Позже механизм использовали, чтобы помочь субъектам МСП с наименьшими потерями перестроить свои бизнес-модели после введения санкционных ограничений.

— Банк России считает полезным внедрение постоянно действующего механизма кредитных каникул для субъектов МСП. В настоящее время Банк России совместно с участниками финансового рынка и заинтересованными ведомствами прорабатывает оптимальные параметры кредитных каникул для субъектов МСП. Но говорить о конкретных параметрах пока преждевременно, — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Отсроченные обязательства

Впервые кредитные каникулы были введены в 2020 году в качестве меры поддержки субъектов МСП, столкнувшихся с последствиями пандемии COVID-19 , напоминает кандидат юридических наук, эксперт в области правовой поддержки компаний финансового сектора Дарья Петрова. В 2022 году такой способ защиты интересов заемщиков был распространен и на участников СВО, являющихся субъектами МСП.

— Сами по себе кредитные каникулы позволяют заемщику не платить проценты за пользование кредитом за какой-то период, платить их в меньшем размере, отсрочить их уплату либо же вообще реструктуризировать задолженность. То, какое «содержание» имеют кредитные каникулы для конкретной категории заемщика, определяется законом, — отмечает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сегодня предоставление кредитных каникул не является обязанностью банков , указывает председатель комиссии Гильдии российских адвокатов по защите и безопасности бизнеса Олег Матюнин. Об этом свидетельствует информационное письмо ЦБ «О реструктуризации кредитов (займов) субъектов МСП», в котором регулятор лишь рекомендует банкам идти навстречу заемщикам.

— Письмо не устанавливает никакой периодичности предоставления отсрочки, сохраняя право принятия окончательного решения за кредитными организациями, МФО, КПК и СХКПК. Все эти кредиторы могут руководствоваться собственными программами реструктуризации, — обращает внимание Матюнин.

Возможность взять кредитные каникулы станет существенной поддержкой для МСП, убежден член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. С ее помощью предприниматели смогут сохранить безупречную кредитную историю в период временных финансовых трудностей.

— Кредитные обязательства остаются крупной нагрузкой для МСП. Возможность перенести выплаты на полгода может оказаться важной для продолжения деятельности компаний, например когда нужно за полгода заключить выгодные сделки, а потом быстро расплатиться, — считает парламентарий.

Бизнес нередко нуждается в получении заемных средств для развития, согласна кандидат юридических наук, доцент департамента международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Елена Баракина. Однако кредиты — далеко не единственный источник таких средств для МСП.

— Многие предприниматели активно пользуются альтернативными механизмами, например получают необходимые заемные денежные средства через инвестиционные платформы, — отмечает юрист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Банки в минусе

Кредитные организации всегда ориентированы на клиентов и готовы идти навстречу в части реструктуризации задолженности в случае каких-либо проблем, утверждает начальник департамента корпоративного бизнеса РосДорБанка Вадим Осокин. Однако сами банки при реализации меры поддержки рискуют столкнуться с проблемами, поскольку свой бюджет они рассчитывают исходя в том числе из возвратности кредитов.

Массовое использование кредитных каникул может создать кассовые разрывы для кредитных организаций. Банки должны будут компенсировать недополученные доходы от МСП за счет других источников , согласен Алексей Говырин.

— Крупные финансовые организации с диверсифицированным кредитным портфелем смогут адаптироваться. Но для мелких банков с высокой долей кредитов, полученных от МСП, возможны сложности с ликвидностью, — полагает депутат.

В перспективе при реализации новой меры поддержки кредитные организации могут столкнуться с трудностями при обработке большого количества обращений, в том числе нецелевых , предупреждает руководитель Центра малого и среднего бизнеса АО «Свой Банк» Сергей Витковский.

— В этой связи, вероятно, появится необходимость в разработке и внедрении новых механизмов контроля и риск-оценки, — считает он.

При принятии решения о введении кредитных каникул необходимо учесть несколько важных нюансов, утверждает налоговый юрист, член генсовета «Деловой России» Александр Хаминский. В первую очередь, по его словам, нужно понять, будет ли заморозка платежей распространяться на начисление процентов по кредитам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Если каникулы будут охватывать и проценты, законодателям необходимо определить механизмы компенсации неполучения процентов кредитными организациями, — призывает эксперт. Если государство не готово к софинансированию процентов, выпадающие доходы банков можно компенсировать за счет зачета налоговых платежей в бюджет.

Важным моментом, на который нужно обратить внимание, является требование к коммерческим банкам о формировании резервов на специальных счетах ЦБ, подчеркивает Хаминский. Оно, по сути, приводит к иммобилизации значительной части денежных средств банков.

— Таким образом, при введении кредитных каникул банк дважды замораживает свои денежные средства — в качестве соответствующих сумм резервов, обеспечивающих кредиты, и в качестве временно не возвращаемых по каникулам кредитных средств, — предупреждает юрист.

Для особого случая

Существуют и другие риски при реализации данной меры. Некоторые клиенты, например, могут начать злоупотреблять этим правом для увеличения отсрочки платежа , полагает Вадим Осокин. Однако такая вероятность невелика, поскольку претендовать на кредитные каникулы субъекты МСП смогут лишь раз в пять лет.

Нельзя исключать и возможность того, что за льготный период бизнес не справится с финансовыми сложностями , предостерегает Сергей Витковский. За время кредитных каникул может измениться и конъюнктура рынка, что сделает долговую нагрузку слишком большой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Возможность получения отсрочки не должна носить формальный характер и предоставляться на основе одного лишь требования заемщика , убежден Александр Хаминский.

— Заемщик должен подтвердить, что тяжелые для него обстоятельства не вызваны иными факторами помимо кредитных обязательств (управленческие ошибки, вывод основных и денежных средств и т.д.). Необходимо установление формальных критериев проверки его финансовой устойчивости , — полагает эксперт.

Последние годы показали, что «кредитные каникулы» стали удобным и понятным инструментом для защиты субъектов МСП от внешних событий, влияющих на их платежеспособность, подчеркивает Дарья Петрова. И есть основания полагать, что мера окажется востребованной на практике, поскольку она позволяет снизить риски ухода МСП в банкротство, что делает стабильнее всю российскую экономику.

Однако важно, чтобы такая мера защиты МСП не становилась чем-то будничным, считает собеседница «Известий». По ее мнению, кредитные каникулы должны применяться как исключение, которое возможно лишь в сложных ситуациях, не зависящих от заемщика.

— Только так кредитные каникулы будут защищать заемщиков и стимулировать экономику. В противном случае они могут стать мощным инструментом для злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц, — резюмирует эксперт.