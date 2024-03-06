Займы против: у банков появилась новая причина для отказов в кредитах

Количество отказов по кредитным заявкам может вырасти на 20–30% . По мнению экспертов, это станет следствием изменения в системе оценки рисков заемщиков (скоринга). В нее банки и МФО начали включать прогноз вероятности банкротства, рассказали «Известиям» представители БКИ (бюро кредитных историй) и финорганизаций. Такое изменение понадобилось из-за роста количества личных банкротств, особенно после изменений в упрощенной внесудебной процедуре . При этом эксперты допускают, что для заемщиков с низким риском нововведение может обернуться улучшением условий, в частности, за счет снижения ставок.

Упрощение к изменениям

Если до конца прошлого года на этапе рассмотрения заявки кредитные организации рассчитывали возможность дефолта заемщика (просрочка свыше 90 дней), то сейчас многие из них включили в скоринг прогноз, оценивающий вероятность личного банкротства . Об этом «Известиям» рассказали представители БКИ и участники рынка.

Как пояснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков, нововведение понадобилось в связи с распространением процедуры банкротства физлиц.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Наиболее доступным для граждан этот процесс стал после внедрения так называемой упрощенной (внесудебной) процедуры банкротства через МФЦ в 2020 году , — отметил эксперт. — А еще более активно данный процесс заработал с расширением критериев упрощенного банкротства в ноябре 2023-г о.

Например, теперь гражданин сможет попросить признать его банкротом вне суда, если общий размер долга не менее 25 тыс. и не более 1 млн рублей (ранее 50 тыс. и 500 тыс. соответственно). Также расширился перечень случаев, когда гражданин вправе воспользоваться внесудебным банкротством, а еще к этому механизму подключили, например, пенсионеров.

Справка «Известий» Популярность процедуры внесудебного банкротства в 2023 году выросла вдвое — к ней допустили 15,9 тыс. человек, следует из данных Федресурса. Из общего числа дел почти каждое второе (7 тыс.) начато в ноябре–декабре — после вступления в силу изменений. Всего доступ к упрощенному механизму банкротства без суда с сентября 2020-го по декабрь 2023 года получили 29,4 тыс. россиян с общей суммой долга 11 млрд рублей. Более 18,4 тыс. граждан списаны обязательства на 6,3 млрд.

Именно расширение условий упрощенного банкротства в конце прошлого года подтолкнуло банки и МФО к мысли, что это новое обстоятельство в дальнейшем может достаточно серьезным образом повлиять на существующие кредитные процессы , уточнил Алексей Волков.

По его словам, во второй половине 2023 года были реализованы пилотные проекты по включению в скоринг оценки вероятности банкротства частного заемщика. Многие банки и МФО уже внедрили новый прогноз в свои кредитные конвейеры, некоторые — активно тестируют, сообщил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Кредиторы стали оценивать склонность заемщика не только к дефолту, но и к объявлению себя банкротом, подтвердил директор по продуктам и маркетингу «Скоринг бюро» Игорь Лисянский.

— Это позволило в условиях упрощенных механизмов банкротства получить дополнительный инструмент управления риском, — отметил он.

И, как рассказал директор департамента управления рисками МФК «МигКредит» (входит в группу Denum) Алексей Передерий, в последнее время вопрос прогнозирования вероятности именно банкротства становится всё более актуальным из-за постепенного упрощения процедуры и роста количества таких дел.

Почему для банков важно вводить оценку потенциального банкротства, а не руководствоваться только прогнозом дефолта , объяснила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева:

— В случае просрочки у кредитора есть возможность продать проблемный долг по цессии, что-то взыскать в судебном порядке. В случае признания заемщика банкротом не удастся компенсировать даже малой части долга. Его придется просто списать полностью и забыть об этом .

«Известия» направили запрос в Центробанк.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Фактор риска

Оценка делается на основе уже накопленной информации в НБКИ о более чем миллионе случаев реального банкротства, включая судебное, сообщил Алексей Волков. Алгоритмы нейросети выявляют в поведении людей, уже прошедших через процедуру, определенные комбинации и последовательности событий, которые позволяют с высокой достоверностью прогнозировать наступление аналогичного события у всех заемщиков , уточнил он.

По словам Алексея Передерия, дополнительным фактором в пользу использования специализированной скоринговой карты служит специфика целевого сегмента клиентов. Например, человек часто пользуется заемными средствами, гасит всё вовремя, имеет обширную кредитную историю. И классические модели оценивают его максимально положительно .

— Чтобы выделить именно таких клиентов, необходимо обращать внимание на специфические маркеры, такие как изменение паттерна поведения и частоты взятия кредитов за последнее время, динамика роста общей суммы долга . А также изменение частоты выхода в краткосрочные, так называемые технические, просрочки за последние месяцы, — прокомментировал представитель МФК «Мигкредит».

Если кредитное поведение клиента меняется на аномальное относительно прошлого периода, скажем, он начал активно набирать кредиты и часто обращается в банки, то повышается риск преднамеренного банкротства , подтвердил директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Пойдут в отказ

Естественно, что внедрение новой оценки в скоринг отразится на количестве одобряемых заявок . По мнению Алексея Волкова, вероятность банкротства станет решающим фактором в процессе принятия решения о кредитовании. Прежде всего, конечно, это коснется заемщиков, которые потенциально могут прибегнуть к процедуре освобождения от долгов . Как прогнозирует директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку, уровень одобрения по заявкам клиентов с высоким риском скорого перехода в статус банкрота может быть ниже на 15–25%, чем по клиентам с низким риском .

Но есть и прогнозы с куда более значимыми изменениями.

— На наш взгляд, с учетом ежегодного прироста количества заявлений о банкротстве как в судебном, так и в упрощенном порядке вполне вероятно снижение количества одобрений кредитных заявок на 20–30% , — прогнозирует Евгения Лазарева.

Возможно, показатель будет чуть выше за счет ужесточения маркропруденциальной политики (оказывает влияние на рискованное кредитование. — «Известия»), добавила руководитель проекта «За права заемщиков».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Высокая вероятность банкротства в первую очередь выступает причиной, чтобы значительно снизить одобряемый чек, но в совокупности с другими факторами может привести и к полному отказу в выдаче денег , — согласился Алексей Передерий.

Он уточнил, что на данный момент доля таких клиентов еще невелика, но наблюдается постепенная тенденция к росту за счет упрощения этой процедуры для клиента . А это, в свою очередь, вынудит всех участников рынка начать учитывать фактор риска банкротства в своих скоринговых системах, не сомневается Алексей Передерий.

Однако процесс ужесточения политики рисков должен привести и к положительному эффекту для качественных заемщиков . Например, Игорь Лисянский предположил, что со временем это может обернуться снижением процентных ставок .