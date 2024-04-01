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Долги в ящик: россияне резко сократили спрос на кредиты

Количество заявок на выдачу «потребов» с октября упало почти на 10%, а на ипотеку — на 30%
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Заемщики сильно сократили спрос на потребкредиты и ипотеку — с октября количество заявок на их получение упало почти на 10% (8,7%) и 30% (28%) соответственно. Об этом «Известиям» сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). То есть не только банки стали реже одобрять новые выдачи, но и сами граждане всё меньше готовы занимать на текущих условиях. Меры ЦБ по охлаждению рынка через повышение ключевой ставки и изменение требований по ипотеке начали действовать и на население. Особенно важно это для сегмента необеспеченных потребкредитов, где темпы роста по-прежнему существенно превышают прогнозный уровень ЦБ в 3–8% на этот год.

Потеря привлекательности

В последнее время спрос на заемные средства со стороны граждан снижается, заявил «Известиям» директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, основываясь на данных бюро. Так, с октября 2023 по март 2024 года количество заявок на получение потребительских и ипотечных кредитов сократилось на 8,7% (на 2,07 млн ед.) и 28,0% (на 0,14 млн ед.) соответственно. Такую динамику эксперт связал в том числе с мерами Центробанка по охлаждению рынка — ростом во второй половине года ключевой ставки, а затем и рыночных ставок.

Действительно, подтвердили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, возросшие ставки влияют не только на кредитную политику банков, но и на спрос на заимствования со стороны населения.

— Ставки растут, а инфляционные ожидания снижаются. Если несколько месяцев назад заемщики могли привлекать кредиты в расчете на то, что завтрашняя инфляция обесценит их обязательства, то сейчас инфляционные ожидания постепенно ослабевают. Поэтому привлекательность кредитов уменьшается, — пояснили в Центробанке.

Кроме того, отметили в ЦБ, выросла и обещанная доходность по вкладам. Поэтому у людей появился выбор — использовать свои сбережения, добавив заемных, и приобрести что-то или разместить средства на депозите на более привлекательных условиях.

ЦБ РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— А купить товар потом, когда проценты приумножат сбережения. Многие выбирают второе, — считают в Центробанке.

На этот фактор обратила внимание и ведущий исследователь лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления Сколково Екатерина Семерикова.

— Здесь свою роль играет и осознанность потребителей, которые понимают, что сейчас хранить деньги в банке относительно выгодно. Пока ставка находится на высоком уровне, подобное поведение будет сохраняться и в отношении кредитов, и в отношении депозитов, — считает она.

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Для регулятора снижение спроса на необеспеченные кредиты особенно важно. Пока, невзирая на все усилия, ему не удается охладить этот рынок в той степени, которая нужна для достижения цели по инфляции в этом году. Как указывается в «Обзоре банковского сектора», по предварительным данным, рост потребкредитования в феврале не изменился и остался на уровне января (+0,9%) на фоне повышения покупательской активности. «Это пока выше нашего прогноза (рост за год в диапазоне 3–8%)», — отмечается в документе.

Впрочем, как заявили «Известиям» в ЦБ, регулятор ожидает дальнейшего замедления розничного кредитования до 5–10% против 23% в прошлом году, если будут реализованы предпосылки, заложенные в текущий среднесрочный прогноз Центробанка. При этом там рассчитывают, что темпы прироста необеспеченного кредитования в 2024-м не превысят 3–8%, ипотеки — 7–12%.

Ускоренное охлаждение

На рынке ипотеки охлаждение идет значительно быстрее. По предварительным данным, следует из «Обзора банковского сектора», в феврале прирост в этом сегменте составил 0,7% после 0,6% в январе. Это в целом соответствует ожиданиям регулятора по охлаждению рынка, указывается в документе. И особенно резко население, как уже отмечалось выше, сократило спрос на жилищные кредиты.

— На сокращение числа ипотечных заявок почти на 30% с октября также повлияли изменения условий выдачи на льготных условиях, в том числе снижение лимитов кредитования в крупнейших регионах страны (с 12 млн до 6 млн рублей. — «Известия»), — прокомментировал Алексей Волков.

ипотека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также, добавил эксперт, на снижении спроса на ипотеку сказалось увеличение первоначального взноса до 30%.

— Таким образом, новые условия по льготной ипотеке в сочетании с ростом ставок привели к снижению спроса на кредиты на приобретение жилья и, соответственно, к сокращению их выдачи в целом по стране, — резюмировал представитель НБКИ.

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В ЦБ назвали и еще одну причину, почему снижение ипотеки в начале 2024-го кажется более резким, чем необеспеченного кредитования. Это так называемый эффект высокой базы, поскольку в последние месяцы 2023 года наблюдался повышенный спрос на ипотеку в ожидании ужесточения условий по льготным госпрограммам.

— Также в отличие от потребительских кредитов, которые, как правило, относительно быстро погашаются, привлечение жилищных — серьезное решение, определяющее финансовые планы на многие годы вперед, — подчеркнули в пресс-службе Банка России.

Сам себе рисковик

По мнению ЦБ, которое отражено в «Обзоре банковского сектора», сдерживающий эффект на потребкредитование окажут макропруденциальные лимиты (прямые ограничения на рискованные кредиты для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. — «Известия»).

С этим мнением согласен управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, на общий спрос заемщиков на новые заимствования влияет в том числе фактор закредитованности населения, которая за последние три-четыре года выросла до рекордных уровней. Как пояснил эксперт, люди в основном понимают, что у посильной долговой нагрузки есть предел. Имеется в виду, что после выплат по кредитам должны оставаться средства для более-менее нормального поддержания жизни.

рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Также заемщики стали менее охотно брать кредиты, понимая, что в случае невозможности погасить задолженность банки, скорее всего, откажут им в заимствовании на рефинансирование, согласился доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян.

По прогнозу Юрия Беликова, снижение спроса будет продолжаться ближайшие несколько месяцев, а темпы роста рынка потребкредитов могут показать двукратное замедление. Немного поддержать спрос может ожидаемое снижение ставок во втором полугодии, однако влияние будет сдержанным.

— Сформированные в последние годы долги у граждан останутся, и их значительная часть имеет долгосрочный характер, что в первую очередь обусловлено произошедшим и своевременно не сдержанным бумом ипотечного кредитования, — поделился мнением представитель «Эксперт РА».

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова тоже полагает, что хотя и происходит постепенное психологическое привыкание к уровню ставок, прошлогоднего спроса на кредитование мы не увидим еще долго.

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