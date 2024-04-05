Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд прекратил производство по фигуранту дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах
Мир
Песков назвал голословными обвинения Чехии в адрес РФ в кибератаках
Общество
Временно исполнять обязанности губернатора Чибиса будет его заместитель Аксенова
Авто
Аналитики заявили о снижении цен на авто второй месяц подряд
Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Мир
Израиль приостановил работу 28 посольств в связи с угрозами Ирана
Мир
Байден в поздравлении Греции с Днем независимости побеседовал с телесуфлером
Происшествия
В ЛНР задержали передовавшую ВСУ данные о российских военных студентку
Мир
СМИ узнали об обсуждении в НАТО приема Украины в обмен на уступку территорий РФ
Мир
МИД России вызвал посла Южной Кореи из-за односторонних санкций Сеула
Общество
Песков заявил о необходимости расследовать нападение на Чибиса в кратчайшие сроки
Общество
Чибиса перевезут в Москву на лечение после нападения
Мир
В ВСУ признали «очень сложную» ситуацию под Часовым Яром
Мир
Захарова заявила об использовании журналистов как агентов спецслужбами США
Общество
Рособрнадзор заявил о намерении регламентировать школьные контрольные работы
Мир
NYT узнала о шантаже Байдена Нетаньяху дальнейшей помощью Израилю
Сюжет:

Западный эксперт сравнил боевые действия на Украине с игрой в пинбол

ZDF: Россия играет с украинскими войсками, как в пинбол, и изматывает их силы
0
Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия играет с украинскими войсками, как в пинбол, и изматывает их силы, заявил 4 апреля австрийский военный эксперт, полковник Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По количеству артиллерийских снарядов российские вооруженные силы превосходят украинские в соотношении 6:1. В настоящее время Украина пытается противостоять российским атакам, перебрасывая резервы на фронте и формируя силы на местах, но Россия играет с ними, как в пинбол, отметил военный эксперт.

Российские силы атакуют на разных участках фронта протяженностью 1200 км, чтобы заставить Украину «израсходовать свои драгоценные резервы», считает Райснер.

«Но Россия играет с украинцами, если можно так выразиться, как в пинбол: шарик бросают то туда, то сюда, украинцы всё время за ним бегают, а Украина имеет тот недостаток, что она, так сказать, постепенно израсходует себя», — сказал он.

Чтобы противостоять этой российской игре, украинской армии потребуются дополнительные ресурсы и дополнительные силы, подчеркнул эксперт.

По его словам, несмотря на попытки Украины мобилизовать больше солдат путем снижения призывного возраста с 27 до 25 лет, ситуация такова, что некоторые из этих бригад уже не могут быть обеспечены оружием, то есть это чисто пехотные бригады.

«Это показывает, насколько шатко положение», — заключил Райснер.

Без шума и тыла: почему Запад и Зеленский заговорили о большом российском наступлении
В Киеве сообщили, что ВСУ не готовы к тяжелой обороне

Ранее, 2 апреля, аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос отметил, что российские военные быстро уничтожают западное оружие и бронетехнику на Украине. Он добавил, что украинская армия получает от Запада устаревшее оружие. По его мнению, очевидно, что оно не поможет киевскому режиму переломить ход конфликта.

В конце февраля издание InfoBrics сообщило, что российские военные уничтожили сотни единиц новейшего вооружения НАТО. В материале отмечается, что с 16 по 23 февраля в зоне спецоперации было уничтожено 12 танков, включая Leopard 2A4 немецкого производства, пять БМП (боевых машин пехоты), в том числе два Marder немецкого производства, шесть БТР (бронетранспортеров) и высокомобильных транспортных средств.

В том же месяце первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что Россия продемонстрировала превосходство военного искусства над НАТО. Он подчеркнул, напрасная самоуверенность стран Запада привела к колоссальным потерям состава украинской армии, которым так и не удалось преодолеть тактическую зону обороны РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024