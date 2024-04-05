Россия играет с украинскими войсками, как в пинбол, и изматывает их силы, заявил 4 апреля австрийский военный эксперт, полковник Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По количеству артиллерийских снарядов российские вооруженные силы превосходят украинские в соотношении 6:1. В настоящее время Украина пытается противостоять российским атакам, перебрасывая резервы на фронте и формируя силы на местах, но Россия играет с ними, как в пинбол, отметил военный эксперт.

Российские силы атакуют на разных участках фронта протяженностью 1200 км, чтобы заставить Украину «израсходовать свои драгоценные резервы», считает Райснер.

«Но Россия играет с украинцами, если можно так выразиться, как в пинбол: шарик бросают то туда, то сюда, украинцы всё время за ним бегают, а Украина имеет тот недостаток, что она, так сказать, постепенно израсходует себя», — сказал он.

Чтобы противостоять этой российской игре, украинской армии потребуются дополнительные ресурсы и дополнительные силы, подчеркнул эксперт.

По его словам, несмотря на попытки Украины мобилизовать больше солдат путем снижения призывного возраста с 27 до 25 лет, ситуация такова, что некоторые из этих бригад уже не могут быть обеспечены оружием, то есть это чисто пехотные бригады.

«Это показывает, насколько шатко положение», — заключил Райснер.

Ранее, 2 апреля, аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос отметил, что российские военные быстро уничтожают западное оружие и бронетехнику на Украине. Он добавил, что украинская армия получает от Запада устаревшее оружие. По его мнению, очевидно, что оно не поможет киевскому режиму переломить ход конфликта.

В конце февраля издание InfoBrics сообщило, что российские военные уничтожили сотни единиц новейшего вооружения НАТО. В материале отмечается, что с 16 по 23 февраля в зоне спецоперации было уничтожено 12 танков, включая Leopard 2A4 немецкого производства, пять БМП (боевых машин пехоты), в том числе два Marder немецкого производства, шесть БТР (бронетранспортеров) и высокомобильных транспортных средств.

В том же месяце первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что Россия продемонстрировала превосходство военного искусства над НАТО. Он подчеркнул, напрасная самоуверенность стран Запада привела к колоссальным потерям состава украинской армии, которым так и не удалось преодолеть тактическую зону обороны РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.