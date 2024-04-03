Реклама
Прямой эфир
Общество
Четыре ребенка пострадали при обрушении потолка в школе Москвы
Авто
Мишустин указал на шансы России создать хороший электромобиль
Спорт
Лыжник Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России
Политика
Зампостпреда РФ при ОБСЕ указал на утрату НАТО миротворческой силы
Мир
Латвия подтвердила план НАТО создать фонд для оплаты поставок оружия Украине
Мир
Захарова заявила о планах Франции перебросить военных на Украину
Мир
В Кремле оценили возможность визита Путина на саммит G20 в Бразилию
Мир
Посол в РФ не исключила риск атак Ирана на израильские диппредставительства
Культура
Ирине Пеговой присвоили звание народной артистки России
Общество
Городские службы перевели в повышенную готовность в Москве из-за сильного ветра
Мир
СМИ сообщили подробности об устроившем стрельбу в финской школе подростке
Мир
Патрушев указал на применение Киевом методов террористов из-за бессилия на поле боя
Политика
В Кремле указали на продолжение Киевом террористической политики
Экономика
Эксперт спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ в апреле на уровне 16%
Мир
Финляндия отправит Украине 23-й пакет военной помощи на €188 млн
Мир
На Западе признали превосходство РФ над союзниками Украины в снаряжении
Сюжет:

Зарубежный эксперт указал на быстрое уничтожение западного оружия на Украине

InfoBRICS: Россия очень быстро уничтожает западное оружие на Украине
0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные быстро уничтожают западное оружие и бронетехнику на Украине, отметил 2 апреля аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBrics.

Он подчеркнул, что Украина получает от Запада устаревшее оружие. Исходя из этого становится очевидным, что оно не поможет киевскому режиму переломить ход конфликта, добавил эксперт.

«На самом деле большая часть этого вооружения долго не находится на поле боя, поскольку его быстро уничтожают российские военные точными ударами артиллерии», — сказано в материале.

«Новая цель появляется у нас каждый час»
Как РСЗО «Ураган» поддерживают наступающие российские войска своим огнем

В конце февраля InfoBrics сообщило, что российские военные уничтожили сотни единиц новейшего вооружения НАТО. В материале отмечается, что с 16 по 23 февраля в зоне спецоперации было уничтожено 12 танков, включая Leopard 2A4 немецкого производства, пять БМП (боевых машин пехоты), в том числе два Marder немецкого производства, шесть БТР (бронетранспортеров) и высокомобильных транспортных средств.

В том же месяце первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что Россия продемонстрировала превосходство военного искусства над НАТО. Он подчеркнул, напрасная самоуверенность стран Запада привела к колоссальным потерям состава украинской армии, которым так и не удалось преодолеть тактическую зону обороны РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024