Российские военные быстро уничтожают западное оружие и бронетехнику на Украине, отметил 2 апреля аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBrics.

Он подчеркнул, что Украина получает от Запада устаревшее оружие. Исходя из этого становится очевидным, что оно не поможет киевскому режиму переломить ход конфликта, добавил эксперт.

«На самом деле большая часть этого вооружения долго не находится на поле боя, поскольку его быстро уничтожают российские военные точными ударами артиллерии», — сказано в материале.

В конце февраля InfoBrics сообщило, что российские военные уничтожили сотни единиц новейшего вооружения НАТО. В материале отмечается, что с 16 по 23 февраля в зоне спецоперации было уничтожено 12 танков, включая Leopard 2A4 немецкого производства, пять БМП (боевых машин пехоты), в том числе два Marder немецкого производства, шесть БТР (бронетранспортеров) и высокомобильных транспортных средств.

В том же месяце первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что Россия продемонстрировала превосходство военного искусства над НАТО. Он подчеркнул, напрасная самоуверенность стран Запада привела к колоссальным потерям состава украинской армии, которым так и не удалось преодолеть тактическую зону обороны РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.