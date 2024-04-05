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В Кремле оценили заявление Макрона о «полезной информации» Парижа по «Крокусу»

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Фото: REUTERS/Pool/MOHAMMED BADRA
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Москва не получала от Парижа данных по теракту в «Крокус Сити Холле», о наличии которых заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом 5 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены», — сказал он на брифинге.

3 апреля министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню, который заявил о непричастности Украины к атаке на «Крокус». Шойгу в ответ указал на сведения об украинском следе в организации теракта и неизбежность наказания для виновных.

Макрон посчитал это «угрожающим» и заявил, что в ходе разговора Париж хотел передать Москве некую «полезную информацию». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила ошибочность подобной оценки слов Шойгу, которые охарактеризовала как «достойные и по делу».

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Ранее, 4 апреля, глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что ни у кого не вызывает сомнений причастность Украины к терактам на территории России, в том числе в «Крокусе». Это же касается подрыва Крымского моста, убийства журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина.

До этого, 3 апреля, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что следы атаки в подмосковном концертном зале ведут к украинским спецслужбам. Говоря о предполагаемой роли ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в теракте, он призвал учесть, что и эту, и другие террористические организации создали США.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

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