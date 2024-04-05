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Захарова заверила, что РФ не станет церемониться с пособниками преступлений Киева

Захарова: Шойгу говорил с министром обороны Франции Лекорню достойно и по делу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия не станет церемониться с пособниками преступлений Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона по поводу переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с французским коллегой.

Макрон отметил, что речь российского министра была «вычурной и угрожающей» во время беседы с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

«Не «вычурно и угрожающе», а достойно и по делу — перечитайте сообщение Министерства обороны Российской Федерации. Но то, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно», — написала Захарова в Telegram-канале 5 апреля.

Прошлись по следам: как силовики нашли новых причастных к теракту в «Крокусе»
Три вероятных пособника преступников задержаны 4 апреля в Москве, Омске и Екатеринбурге

Ранее, 4 апреля, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ни у кого не вызывает сомнений то, что Украина причастна к терактам на территории России, в том числе в подмосковном «Крокус Сити Холле». Это же касается подрыва Крымского моста, убийства журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина.

Беседа министров обороны России и Франции состоялась 3 апреля. Лекорню отмечал, что Франции не известна никакая информация, которая могла бы доказать связь теракта в «Крокус Сити Холле» с Украиной.

По данным Минобороны РФ, в ходе беседы Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле» расследование будет доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Он добавил, что имеются сведения об украинском следе в организации теракта.

В тот же день секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что следы атаки в подмосковном концертном зале ведут к украинским спецслужбам. Говоря о предполагаемой роли ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в теракте, он призвал учесть, что и эту, и другие террористические организации создали США.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что расследование теракта в «Крокусе» должно установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров трагедии. Путин подчеркнул, что Москва в итоге доберется до конечных заказчиков теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

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