Минобороны РФ опубликовало подробности переговоров Шойгу и Лекорню

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню по настоятельной просьбе французской стороны состоялись, сообщили 3 апреля в Минобороны РФ.

Переговоры, в частности, касались теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Лекорню пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов. По его словам ответственность за нападение лежит на ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ).

«Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле» расследование будет безусловно доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Имеются сведения об украинском следе в организации теракта», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Шойгу лишь заключил, что рассчитывает на непричастность французских спецслужб.

Также министры обсудили заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину. Шойгу указал, что в случае их реализации это создаст проблемы для самой Франции.

Отдельно глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что проведение переговоров касательно мирных инициатив в Женеве без участия России — бессмысленно.

Ранее в этот день французская газета Le Monde со ссылкой на коммюнике военного ведомства страны сообщила, что Лекорню заявил о готовности Парижа к обмену с Москвой данными в рамках борьбы с терроризмом.

Последний телефонный разговор между Лекорню и Шойгу состоялся 23 октября 2022 года. Тогда министры обсудили ситуацию на Украине.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.