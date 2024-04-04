Макрон назвал угрожающими заявления об украинском следе в теракте в «Крокусе»

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал угрожающими заявления российской стороны о причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом он заявил 4 апреля в эфире телеканала BFM TV, комментируя прошедшую накануне телефонную беседу министров обороны РФ и Франции Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню.

Макрон осудил «вызывающие и угрожающие», по его мнению, выводы России о наличии украинского следа в теракте. Разговор двух министров состоялся, чтобы передать Москве «полезную информацию», которая есть у Парижа, отметил политик.

Накануне, в ходе разговора с Шойгу Лекорню подчеркнул, что Франция «не располагает никакой информацией, позволяющей связать это нападение с Украиной», добавил он.

По данным Минобороны России, в ходе беседы Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле» расследование будет доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Он добавил, что имеются сведения об украинском следе в организации теракта.

Ранее в четверг глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ни у кого не вызывает сомнений то, что Украина причастна к терактам на территории России, в том числе в подмосковном «Крокус Сити Холле». Это же касается подрыва Крымского моста, убийства журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина.

Накануне, 3 апреля, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что следы атаки в подмосковном концертном зале ведут к украинским спецслужбам. Говоря о предполагаемой роли ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в теракте, он призвал учесть, что и эту, и другие террористические организации создали США.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что расследование теракта в «Крокусе» должно установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров трагедии. Путин подчеркнул, что Москва в итоге доберется до конечных заказчиков теракта.

До этого, 1 апреля, в Службе внешней разведки (СВР) РФ указали на попытки Госдепартамента и спецслужб США снять подозрения в причастности к теракту с президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. В тот же день Следственный комитет России сообщил о начале проверки террористической деятельности со стороны западных стран против РФ.

28 марта Следственный комитет сообщил, что после работы с задержанными, которые напали на подмосковный «Крокус Сити Холл», а также исследования изъятых у них технических устройств, получены доказательства их связи с украинскими националистами. Задержанные получали деньги и криптовалюту из Украины, средства использовались при подготовке преступления.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.